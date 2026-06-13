Se schimbă regulile pentru permisul auto. Se impun interdicții la volan. Măsura care îi vizează pe șoferii seniori

talia a introdus reguli mai stricte pentru șoferii care conduc vehicule grele, după împlinirea vârstei de 68 de ani. Măsura, justificată de autorități prin motive de siguranță rutieră, limitează accesul la anumite categorii de vehicule și impune controale medicale periodice. Decizia a stârnit însă controverse, fiind considerată de unii drept o măsură necesară, iar de alții o formă de discriminare pe criterii de vârstă.

Autoritățile italiene au modificat legislația rutieră aplicabilă deținătorilor de permise din categoriile C și CE, utilizate pentru conducerea camioanelor și a vehiculelor de mare tonaj cu remorcă.

Potrivit noilor reguli, conducătorii auto care au împlinit vârsta de 68 de ani nu mai pot conduce vehicule cu masa totală mai mare de 20 de tone. În același timp, permisul din categoria CE este, în majoritatea cazurilor, retrogradat la categoria C, ceea ce limitează posibilitatea conducerii anumitor ansambluri de vehicule articulate.

Măsura afectează în special șoferii profesioniști care activează în transportul rutier de mărfuri și care până acum puteau continua activitatea în baza unor evaluări medicale periodice.

Pentru a putea păstra dreptul de a conduce vehiculele permise de lege, șoferii trebuie să se prezinte o dată la doi ani în fața Comisiei Medicale Locale (CML).

În cadrul acestor evaluări sunt analizate starea de sănătate fizică și psihică, reflexele, capacitatea de reacție și alte criterii considerate esențiale pentru siguranța rutieră. În funcție de rezultatele obținute, autoritățile decid dacă persoana respectivă poate continua să conducă.

Guvernul italian susține că aceste verificări sunt necesare pentru reducerea riscurilor asociate conducerii vehiculelor grele la vârste înaintate.

Noile restricții nu se aplică persoanelor care dețin permise din categoriile A și B, respectiv celor care conduc motociclete și autoturisme.

Aceștia își pot păstra dreptul de a conduce, cu respectarea controalelor medicale prevăzute de legislația italiană. Pentru șoferii profesioniști, examinările medicale devin obligatorii începând cu vârsta de 50 de ani, în timp ce pentru ceilalți conducători auto acestea sunt impuse după împlinirea vârstei de 60 de ani.

Astfel, modificările legislative îi vizează în principal pe cei aflați la volanul camioanelor și al altor vehicule de mare tonaj.

Executivul de la Roma argumentează că măsurile au la bază date privind accidentele în care sunt implicați șoferi vârstnici.

Potrivit statisticilor prezentate de autoritățile italiene, persoanele în vârstă apar într-o proporție mai mare în accidentele care implică vehicule grele. În susținerea deciziei au fost invocate și date din Franța, unde 449 de șoferi cu vârsta de peste 75 de ani și-au pierdut viața în accidente rutiere în anul 2021.

Oficialii consideră că limitarea accesului la vehiculele de mare tonaj după o anumită vârstă poate contribui la reducerea numărului de accidente grave și la creșterea siguranței pe șosele.

Decizia autorităților italiene a împărțit opinia publică.

Susținătorii noilor reguli afirmă că protejarea vieții participanților la trafic trebuie să primeze și că verificările suplimentare sunt justificate în cazul vehiculelor care pot produce accidente cu consecințe deosebit de grave.

În schimb, criticii susțin că experiența acumulată de șoferii seniori este ignorată și că simpla înaintare în vârstă nu ar trebui să conducă automat la restrângerea unor drepturi.

În paralel, la nivelul Uniunii Europene continuă discuțiile privind posibilitatea introducerii unui sistem special pentru conducătorii auto vârstnici. Printre variantele analizate se află și ideea unui „permis pentru seniori”, care ar presupune reînnoirea documentului la intervale de cinci ani, în urma unor verificări medicale și a unor evaluări privind aptitudinile de conducere.

Dezbaterea rămâne deschisă, iar subiectul continuă să genereze reacții puternice atât în rândul autorităților, cât și al șoferilor din întreaga Uniune Europeană.