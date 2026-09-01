Prețuri carburanți marți, 1 septembrie. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină și motorină. Lista noilor tarife

Platforma PretCarburant a publicat datele privind prețurile înregistrate de benzină, motorină și GPL în România în ziua de marți, 1 septembrie. Potrivit informațiilor centralizate de platformă, prețul mediu național al benzinei standard este de 9,55 lei pe litru, în timp ce motorina standard are o medie de 10,15 lei pe litru. În cazul GPL-ului, prețul mediu național ajunge la 4,63 lei pe litru.

Benzina standard are marți un preț mediu național de 9,55 lei/litru, cu valori cuprinse între 9,29 și 9,67 lei/litru. Comparativ cu ziua precedentă, prețul mediu a rămas neschimbat, variația fiind de 0%. Față de 30 iunie, însă, benzina s-a scumpit cu 89 de bani, echivalentul unei creșteri de 10,3%.

În cazul motorinei standard, prețul mediu național este de 10,15 lei/litru. Cele mai mici și cele mai mari valori înregistrate la nivelul stațiilor sunt cuprinse între 9,97 și 10,77 lei/litru. Comparativ cu ziua precedentă, prețul mediu al motorinei a scăzut cu 8 bani, respectiv cu 0,8%. Față de 30 iunie, motorina este însă mai scumpă cu 93 de bani pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 10,1%.

GPL-ul are un preț mediu național de 4,63 lei/litru, iar intervalul de prețuri este cuprins între 4,28 și 4,99 lei/litru. Față de ziua precedentă, prețul mediu a rămas neschimbat. În comparație cu 30 iunie, GPL-ul s-a scumpit cu 8 bani pe litru, adică cu 1,8%.

Șoferii care caută cele mai mici prețuri pot găsi benzina standard la 9,29 lei/litru la stația Petrolium din Albești, județul Mureș.

Cel mai mic preț pentru motorina standard este de 9,97 lei/litru și este înregistrat la o stație Petrom din București.

În cazul GPL-ului, cel mai mic preț al zilei este de 4,28 lei/litru, la Rompetrol în Buftea, județul Ilfov.

În marile orașe monitorizate de platformă, prețul mediu al benzinei standard este de 9,55 lei/litru în toate cele opt localități prezentate.

În București, benzina costă în medie 9,55 lei/litru, iar motorina are un preț mediu de 10,12 lei/litru. În Cluj-Napoca, benzina are aceeași medie de 9,55 lei/litru, în timp ce motorina ajunge la 10,14 lei/litru.

La Timișoara, prețul mediu al benzinei este de 9,55 lei/litru, iar cel al motorinei este de 10,14 lei/litru. În Iași, benzina are o medie de 9,55 lei/litru, iar motorina costă în medie 10,12 lei/litru.

În Constanța, benzina are un preț mediu de 9,55 lei/litru, iar motorina este la 10,13 lei/litru. La Brașov, media pentru benzină este de 9,55 lei/litru, iar pentru motorină de 10,11 lei/litru.

În Craiova, benzina costă în medie 9,55 lei/litru, în timp ce motorina are o medie de 10,10 lei/litru. În Oradea, prețul mediu al benzinei este tot de 9,55 lei/litru, iar motorina ajunge la 10,14 lei/litru.

La nivel județean, pentru benzină, cea mai mică medie este înregistrată în Gorj, unde prețul ajunge la 9,53 lei/litru. La polul opus se află județul Bistrița-Năsăud, cu cea mai mare medie, de 9,57 lei/litru.

În cazul motorinei, cea mai mică medie județeană este în Caraș-Severin, la 10,08 lei/litru. Cea mai mare medie este în Bistrița-Năsăud, unde motorina ajunge la 10,23 lei/litru.

Datele au fost colectate de la 1.556 de stații pentru benzina standard, 1.497 de stații pentru motorina standard și 383 de stații pentru GPL.

Datele publicate pentru 1 septembrie includ și evoluția petrolului Brent. Cotația este de 88,51 dolari pe baril, cu 0,41 dolari peste valoarea înregistrată la precedenta cotație.

Comparativ cu 30 iunie, când petrolul Brent era cotat la 73,66 dolari pe baril, valoarea actuală este mai mare cu 20,2%.