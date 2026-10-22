Coca-Cola, Nestlé și Danone schimbă mesajele de pe sticlele din plastic. Ce informații vor primi consumatorii?

Coca-Cola, Nestlé și Danone vor modifica mesajele de pe etichetele sticlelor din plastic, în urma unui angajament anunțat, joi, de Comisia Europeană. Schimbările vizează informațiile despre plasticul reciclat și reciclarea ambalajelor pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor și a asigura respectarea normelor Uniunii Europene.

Companiile Coca-Cola, Nestlé și Danone s-au angajat să modifice mesajele privind reciclarea de pe sticlele din plastic, pentru a le oferi consumatorilor informații clare și corecte despre compoziția acestora și posibilitățile de reciclare, a anunțat, joi, Comisia Europeană.

Cele trei companii vor înlocui formulările de pe etichete care pot induce în eroare consumatorii. Astfel, mesajul „Sunt o sticlă fabricată din plastic 100% reciclat” va fi înlocuit cu „Această sticlă este 100% reciclată, cu excepția capacului și a etichetei”, pentru a clarifica faptul că procentul menționat nu include toate componentele ambalajului.

Companiile vor modifica mesajul „Reciclează-mă din nou” în „Reciclează-mă”. Noua formulare urmărește să evite impresia că sticla a fost deja reciclată înainte de a fi cumpărată și că poate fi transformată din nou într-o altă sticlă.

Comisarul european pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, a declarat că europenii au dreptul să primească informații exacte despre practicile de mediu ale companiilor care activează pe piața unică. Acesta a salutat angajamentul celor trei producători de a se asigura că afirmațiile de mediu de pe produsele lor sunt clare, veridice și conforme cu legislația Uniunii Europene privind protecția consumatorilor.

„Consumatorii europeni merită informaţii exacte cu privire la practicile de mediu ale tuturor întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa unică. Salut angajamentul celor trei întreprinderi de a-şi îndeplini responsabilităţile pentru a se asigura că afirmaţiile legate de mediu de pe produsele lor sunt clare, veridice şi în conformitate cu legislaţia UE privind protecţia consumatorilor”, a spus McGrath.

Autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor vor monitoriza respectarea angajamentelor asumate de cele trei companii și pot lua măsuri pentru aplicarea legislației în cazul în care acestea nu își îndeplinesc obligațiile. Comisia Europeană și Rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor (CPC) ar putea colabora cu asociațiile din industria îmbutelierii pentru a asigura condiții de concurență echitabile și aplicarea acelorași norme tuturor companiilor care activează pe piața unică.

Producția mondială de plastic continuă să crească, în pofida avertismentelor organizațiilor neguvernamentale de mediu. În 2024, producția de plastic virgin a ajuns la 430,9 milioane de tone, cu 4% mai mult decât în 2023, potrivit Plastics Europe, asociația care reprezintă industria europeană a producătorilor de plastic.

Peste jumătate din producția mondială a provenit din Asia, care a reprezentat 57,2% din total, în timp ce China a asigurat singură 34,5%. În paralel, deși producția de plastic din Uniunea Europeană este în scădere, importurile europene din Asia sunt în creștere.