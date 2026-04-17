Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, în cadrul unei vizite la Washington, alături de omologul său american, Chris Wright, România a obținut 500 de milioane de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii naționale de transport al gazelor naturale, printr-un acord încheiat între World Bank Group, Ministerul Finanțelor și Transgaz.

El a precizat că, împreună cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut discuții la Departamentul Energiei din Statele Unite privind valorificarea parteneriatului strategic cu SUA, astfel încât acesta să genereze investiții, stabilitate și prețuri mai mici la gaze și energie pentru consumatorii români.

Bogdan Ivan a transmis mulțumiri omologului său american pentru sprijinul acordat în dezvoltarea proiectelor energetice din România.

„La Washington, alături de ministrul Energiei din SUA, Chris Wright, am obţinut 500 de milioane de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport gaze naturale, printr-un acord World Bank Group – Ministerul de Finanţe – Transgaz. Împreună cu colegul meu, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, am avut un dialog substanţial la Departamentul Energiei din Statele Unite despre cum transformăm parteneriatul puternic pe care îl avem deja cu Statele Unite în cât mai multe avantaje reale pentru România: investiţii, stabilitate şi preţuri mai mici la gaze şi energie pentru români. Îi mulţumesc omologului meu, Chris Wright, pentru sprijinul concret în dezvoltarea proiectelor energetice din România”, a scris Ivan.

O delegație ministerială condusă de ministrul Alexandru Nazare participă în această săptămână la reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, desfășurată la Washington DC, Statele Unite ale Americii.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că principala prioritate a instituției este atragerea de investiții și întărirea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii.

El a precizat că obiectivul este valorificarea oportunităților existente prin stimularea investițiilor, susținerea proiectelor strategice și consolidarea poziției României ca partener stabil și competitiv. Nazare a subliniat că dialogul direct cu instituții importante ale administrației americane este esențial pentru transformarea acestor oportunități în rezultate concrete pentru economia românească.