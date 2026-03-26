Ilie Bolojan a precizat că impozitul pe cifra de afaceri, redus la jumătate în 2026, va fi eliminat complet din 2027, deoarece statul trebuie să impoziteze profiturile, nu investițiile.

Totodată, acesta a exprimat speranța ca crizele externe care afectează economia să fie de scurtă durată, pentru a nu perturba echilibrele legate de inflație și creștere economică, menținând competitivitatea României pentru mediul de afaceri.

„Pe componenta de taxă unică, de salarizare este un lucru care va rămâne și nu va fi modificat”, a spus primul ministru.

O prioritate clară a Guvernului este menținerea echilibrelor bugetare, având în vedere că România nu mai poate continua cu deficite foarte mari și trebuie să reducă cheltuielile de funcționare ale statului. În zona energetică, Executivul pregătește un pachet de măsuri menit să majoreze producția de energie, să optimizeze comercializarea și să crească capacitatea de stocare, pentru a asigura securitatea și stabilitatea sectorului.

„Sper ca crizele externe care ne impactează să nu dureze foarte mult pentru a nu perturba echilibrele care țin de inflație, de creșterea economică, astfel încât România să rămână competitivă din punct de vedere al afacerilor”, a subliniat Bolojan.

„Faptul că vă țineți angajații este cel mai mare sprijin pe care îl puteți da autorităților. Pentru noi sunt câteva priorități, indiferent cine este premier. Trebuie să ne menținem echilibrele bugetare. Trebuie să ne reducem cheltuielile de funcționare ale statului. E nevoie în continuare să lucrăm pe componentele de absorbție de fonduri. Trebuie să scădem deficitele, dar să majorăm investițiile. trebuie să absorbim 10 miliarde de euro. O componentă importantă este zona de energie. Să venim cu un pachet de măsuri care să ne crească capacitatea de producție și stocare. Este foarte important să adoptăm politici pentru a face ceea ce trebuie. Ce s-a făcut pe debirocratizare, trebuie să continuăm. Vom căută să mergem pe predictibilitate, pe scăderea impozitului pe cifra de afaceri. S-a redus. Toate celelalte aspecte pe fiscalitate vom încerca să le menținem”, a spus Bolojan.

