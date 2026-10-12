Doi economiști americani au câștigat Premiul Nobel pentru Economie în 2026. Au contribuit la dezvoltarea unor modele folosite de băncile centrale

Economiștii americani Robert Hall și Michael Woodford au câștigat luni, în 2026, Premiul Nobel pentru Economie, pentru activitatea desfășurată de-a lungul mai multor decenii în dezvoltarea unor modele economice fundamentale. Acestea sunt utilizate în prezent de băncile centrale și de ministerele de finanțe din întreaga lume pentru stabilizarea economiilor.

Potrivit lui John Hassler, președintele Comitetului pentru Premiul în Științe Economice, cercetările celor doi laureați contribuie la o mai bună gestionare a șocurilor economice, precum crizele energetice sau schimbările bruște ale consumului gospodăriilor.

Woodford și Hall sunt frecvent menționați în analizele principalelor bănci centrale din lume. După creșterea puternică a inflației din 2022, produsă în contextul perioadei de după pandemia de COVID-19, aceste instituții se confruntă în prezent cu șocul energetic declanșat de războiul din Iran, conform Reuters.

Una dintre contribuțiile importante ale celor doi economiști este ideea că stabilitatea unei economii poate fi menținută numai dacă sunt luate în considerare milioanele de decizii individuale ale gospodăriilor și companiilor. Această abordare se diferențiază de teoriile tradiționale construite de sus în jos, care încearcă să explice funcționarea economiei fără a porni de la deciziile luate la nivel individual.

Michael Woodford, în vârstă de 70 de ani și profesor la Universitatea Columbia, a explicat că autoritățile nu ar trebui să trateze stabilizarea economiei ca pe un proces în care decidenții modifică mecanic anumite instrumente de control, fără să țină cont de ceea ce înțeleg și anticipează participanții la activitatea economică.

Spre deosebire de șocurile petroliere din anii 1970, când băncile centrale au întâmpinat dificultăți în combaterea inflației extrem de ridicate, noul cadru de analiză s-a dovedit util în timpul crizei financiare globale de la sfârșitul anilor 2000. Acesta a contribuit la consolidarea instrumentelor tradiționale de politică monetară.

Un element important al răspunsului autorităților începând din 2009 a fost comunicarea mai explicită a direcției probabile a politicii privind ratele dobânzilor. În loc să se bazeze exclusiv pe posibilitatea reducerii imediate și suplimentare a dobânzilor, băncile centrale au început să acorde o importanță mai mare semnalelor privind evoluția viitoare a acestora.

Această abordare este cunoscută drept forward guidance, adică orientarea anticipativă privind politica monetară. Prin comunicarea intențiilor referitoare la evoluția dobânzilor, băncile centrale încearcă să influențeze așteptările gospodăriilor, companiilor și piețelor financiare.

Pe lângă această metodă, cercetările lui Woodford și ale lui Robert Hall, în vârstă de 83 de ani și profesor la Universitatea Stanford, au contribuit la dezvoltarea altor concepte utilizate în prezent de băncile centrale.

Unul dintre acestea este inflația persistentă, cunoscută și drept inflație rigidă, care descrie situațiile în care modificările prețurilor întârzie să reflecte schimbările cererii.

Un alt concept este cel al decalajului de producție, care măsoară presiunile exercitate de cerere asupra economiei și eficiența utilizării resurselor disponibile. Obiectivul politicilor de stabilizare este de a orienta acest decalaj către zero, astfel încât economia să funcționeze cât mai aproape de nivelul său potențial.

Robert Hall a fost consilier al Departamentului Trezoreriei Statelor Unite, al Departamentului Justiției și al Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale americane.

Într-o lucrare publicată în 1978, Hall a susținut că deciziile gospodăriilor privind consumul reprezintă un indicator foarte bun al așteptărilor acestora. Michael Woodford a folosit această idee într-un model referitor la modul în care este determinat consumul.

Woodford a demonstrat, de asemenea, că băncile centrale pot stimula sau tempera activitatea economică prin ajustarea ratelor dobânzilor, nu doar prin modificarea cantității de bani aflate în circulație.

Aceste concepte continuă să reprezinte elemente centrale ale activității băncilor centrale. Orientarea anticipativă privind politica monetară a devenit deosebit de importantă după criza financiară din 2008, când dobânzile au ajuns aproape de zero sau chiar la valori negative, iar instrumentele convenționale de politică monetară păreau să nu mai ofere suficiente posibilități de intervenție.

În prezent, însă, relevanța acestei metode este pusă sub semnul întrebării de unii specialiști, în contextul incertitudinii ridicate din economia globală. Kevin Warsh, noul președinte al Rezervei Federale americane, se numără printre criticii importanței acordate orientării anticipative în politica monetară.

Premiul acordat lui Robert Hall și Michael Woodford poartă denumirea oficială de Premiul Sveriges Riksbank pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel. Distincția este ultima acordată în cadrul ediției din acest an și are o valoare de 12 milioane de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 1,2 milioane de dolari.

Premiul pentru Economie a fost acordat pentru prima dată în 1969. Acesta nu face parte dintre cele cinci premii originale prevăzute în testamentul din 1895 al industriașului și inventatorului dinamitei Alfred Nobel, ci a fost instituit de banca centrală a Suediei.

Majoritatea laureaților din anii precedenți au provenit din Statele Unite. De-a lungul istoriei premiului, numai trei femei au fost recompensate cu această distincție. Cea mai recentă a fost Claudia Goldin, premiată în 2023 pentru cercetările sale privind modul în care genul a influențat, de-a lungul timpului, salariile și ocuparea forței de muncă în Statele Unite.

În 2025, premiul a fost acordat economiștilor Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt pentru cercetările privind conceptul de distrugere creatoare și modul în care noile tehnologii și metode de producție pot stimula creșterea economică și îmbunătăți nivelul de trai.

Premiile Nobel pentru Medicină, Fizică, Chimie, Literatură și Pace au fost anunțate în săptămâna precedentă. În domeniul medicinei, distincția din 2026 a fost acordată lui Karl Deisseroth, Gero Miesenböck, Peter Hegemann și Georg Nagel, potrivit informațiilor prezentate în materialul de referință. Premiul pentru Fizică i-a revenit lui Francis Halzen, iar premiul pentru Chimie a fost acordat lui Omar M. Yaghi, Richard Robson și Susumu Kitagawa.

Premiul Nobel pentru Literatură din 2026 a fost câștigat de scriitoarea canadiană Anne Carson, în timp ce distincția pentru Pace i-a revenit lui Navanethem Pillay.