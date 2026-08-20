Afacerile Cris-Tim Family Holding au ajuns la 567,4 milioane de lei. Profitul net a înregistrat un avans de 34%

Cris-Tim Family Holding a raportat, la București, venituri de 567,4 milioane de lei pentru primul semestru din 2026, cu 6% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. EBITDA a crescut cu 28%, până la 110,7 milioane de lei, iar profitul net a avansat cu 34%, la 63,6 milioane de lei. Segmentul mezelurilor a susținut creșterea, în timp ce veniturile din mâncărurile gata preparate s-au redus cu 2%. Compania și-a revizuit în creștere obiectivele de profitabilitate pentru întregul an.

Cris-Tim Family Holding a încheiat primul semestru din 2026 cu vânzări totale de 567,4 milioane de lei, în creștere cu 6% față de perioada similară din 2025. Rezultatele au fost publicate în raportul semestrial transmis Bursei de Valori București.

Principala contribuție a venit din segmentul Mezeluri, care a generat venituri de 503,6 milioane de lei, cu 7% peste nivelul înregistrat în primul semestru al anului anterior. Segmentul Ready Meals, care include mâncărurile gata preparate, a raportat 55,7 milioane de lei, în scădere cu 2%.

Profitabilitatea s-a îmbunătățit într-un ritm mai rapid decât veniturile. EBITDA a ajuns la 110,7 milioane de lei, după o creștere anuală de 28%, iar marja EBITDA s-a majorat de la 16,1% în primul semestru din 2025 la 19,5% în aceeași perioadă din 2026.

Profitul net a crescut cu 34%, de la 47,5 milioane de lei la 63,6 milioane de lei. Marja profitului net a urcat, în același interval, de la 8,9% la 11,2%.

Rezultatele obținute în primele șase luni au depășit estimările inițiale ale conducerii Cris-Tim Family Holding. Compania și-a majorat, în consecință, obiectivele financiare pentru întregul an 2026.

Noua prognoză indică o EBITDA de 238 de milioane de lei, valoare cu aproximativ 14% mai mare decât cea prevăzută în bugetul aprobat inițial. Profitul brut este estimat la 173,9 milioane de lei, cu 19% peste obiectivul stabilit la începutul anului.

Directorul general al companiei afirmă că rezultatele au fost susținute atât de apropierea față de consumatori, cât și de succesul produselor lansate recent.

„Prima jumătate a anului 2026 confirmă creșterea Cris-Tim, care continuă să fie aproape de consumatori și să răspundă rapid preferințelor aflate în schimbare. Am obținut rezultate peste așteptările noastre inițiale, ceea ce ne-a determinat să revizuim perspectivele financiare pentru întregul an și să îmbunătățim în continuare obiectivele de profitabilitate. Ceea ce îmi oferă cea mai mare încredere nu este doar performanța financiară, ci și răspunsul pieței la inovațiile noastre. În doar câteva luni, două dintre cele mai noi produse ale noastre – Grătărescu și Durdulii, cel din urmă lansat sub brandul Matache Măcelaru – au devenit rapid printre alegerile preferate ale consumatorilor în categoriile lor. Faptul că produse noi rezonează atât de rapid cu consumatorii reprezintă cea mai importantă validare a capacității noastre de a inova constant și de a anticipa tendințele pieței. Inovația a fost întotdeauna în centrul dezvoltării Cris-Tim și va rămâne unul dintre principalii factori care vor susține creșterea noastră viitoare. Pe măsură ce continuăm să investim în cel mai mare program de dezvoltare din istoria noastră, ambiția noastră rămâne clară: să ne consolidăm poziția de lider de piață prin produse pe care consumatorii și le doresc cu adevărat, construind în același timp un business mai puternic și mai eficient”, a declarat Radu Timiș Jr., CEO al Cris-Tim Family Holding.

Segmentul Mezeluri a rămas principala sursă de venituri pentru Cris-Tim Family Holding în primele șase luni din 2026. Vânzările de 503,6 milioane de lei au reprezentat aproximativ 89% din veniturile totale ale companiei.

Creșterea a fost susținută de evoluția pozitivă a vânzărilor în ambele trimestre. Prețul mediu de vânzare pe tonă s-a menținut relativ stabil în comparație cu primul semestru din 2025, în acord cu strategia companiei privind accesibilitatea produselor și protejarea cotelor de piață ale brandurilor sale.

Cris-Tim a rămas principalul brand al segmentului și a generat venituri de 348,6 milioane de lei, în creștere cu 4% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Matache Măcelaru a avut o evoluție mai rapidă, cu un avans anual de 24% și venituri de 77,8 milioane de lei. Compania atribuie rezultatul interesului pentru produsele tradiționale și premium, precum și extinderii prezenței brandului în rețelele moderne de retail.

Celelalte branduri din portofoliul de mezeluri au generat venituri cumulate de 77,2 milioane de lei, cu 9% mai mari decât în primul semestru din 2025. Evoluția a fost susținută atât de brandurile proprii, cât și de producția realizată pentru mărcile private ale retailerilor.

EBITDA segmentului Mezeluri a ajuns la 93,4 milioane de lei în primul semestru din 2026, în creștere cu 28% față de perioada corespunzătoare din 2025.

Segmentul mâncărurilor gata preparate a înregistrat venituri de 55,7 milioane de lei, cu 2% sub nivelul raportat în primul semestru al anului trecut. Acesta a reprezentat aproximativ 10% din veniturile totale ale Cris-Tim Family Holding.

Volumul produselor vândute în această categorie s-a redus cu 8%, în timp ce prețul mediu de vânzare pe tonă a crescut cu 7%. Compania arată că evoluția reflectă un mix de produse mai favorabil.

Brandul Bunătăți a generat venituri de 34,3 milioane de lei, față de 35,9 milioane de lei în primele șase luni din 2025. Celelalte branduri din portofoliul Ready Meals au avansat cu 3%, până la 21,4 milioane de lei.

Creșterea acestora a fost sprijinită de extinderea prezenței în rețelele moderne de retail și de diversificarea gamei. În pofida scăderii ușoare a veniturilor întregului segment, EBITDA Ready Meals s-a majorat cu 11%, la 15,2 milioane de lei, pe fondul unui mix de vânzări îmbunătățit și al unei contribuții mai mari din partea produselor cu marje ridicate.

Profitabilitatea operațională a Cris-Tim Family Holding s-a îmbunătățit în primele șase luni, EBITDA urcând cu 28%, până la 110,7 milioane de lei. Marja EBITDA a ajuns la 19,5%, cu 3,4 puncte procentuale peste nivelul de 16,1% raportat în primul semestru din 2025.

Compania explică evoluția prin condițiile favorabile de achiziție, eficientizarea producției și îmbunătățirea mixului de produse.

Profitul înainte de impozitare a avansat cu 41%, până la 79,8 milioane de lei. Profitul net a ajuns la 63,6 milioane de lei, cu 34% peste rezultatul din aceeași perioadă a anului anterior, iar marja netă s-a majorat de la 8,9% la 11,2%.

Directorul financiar al Cris-Tim Family Holding precizează că rezultatele nu provin dintr-o singură măsură, ci din schimbările aplicate la nivelul întregii activități operaționale.

„Din perspectivă operațională, cea mai importantă evoluție din prima jumătate a anului 2026 a fost îmbunătățirea eficienței bazei noastre de costuri, în timp ce activitatea a continuat să crească. Cheltuielile cu materiile prime, consumabilele și mărfurile au scăzut cu peste 6%, în pofida vânzărilor mai ridicate, ponderea acestora în venituri reducându-se de la 56,8% la 50,2%. Această evoluție reflectă nu numai condițiile favorabile de piață, ci și impactul optimizării achizițiilor, al gestionării furnizorilor, al eficienței producției și al unui mix de produse mai bun. În același timp, am continuat să investim în oamenii, brandurile și capacitățile noastre de producție. Prin urmare, îmbunătățirea profitabilității rezultă din performanța întregii platforme operaționale, nu dintr-un singur element”, a adăugat Răzvan Furtună, CFO al Cris-Tim Family Holding.

Poziția de numerar a companiei s-a menținut relativ stabilă în prima jumătate a anului. La 30 iunie 2026, disponibilitățile bănești se situau la 139,1 milioane de lei, față de 138,1 milioane de lei la sfârșitul anului 2025.

Datoria netă a ajuns la 116 milioane de lei, comparativ cu poziția de numerar net de 5,6 milioane de lei raportată la 31 decembrie 2025. Schimbarea a fost determinată în principal de acumularea sezonieră a stocurilor și de investițiile efectuate în primul semestru.

Nivelul de îndatorare a rămas moderat, potrivit raportului financiar. Rata anualizată a datoriei nete raportate la EBITDA s-a situat la 0,52, iar raportul dintre datoria netă și capitalurile proprii a fost de 29,4%.

Conducerea Cris-Tim Family Holding a actualizat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2026 după rezultatele peste estimări obținute în primul semestru. Revizuirea include obiective mai ridicate pentru principalii indicatori de profitabilitate.

EBITDA este estimată acum la 238 de milioane de lei, cu aproximativ 14% peste valoarea aprobată inițial. Profitul brut ar urma să ajungă la 173,9 milioane de lei, depășind cu aproximativ 19% obiectivul anterior.

Marja EBITDA estimată pentru întregul an a fost majorată la 19,8%, de la 17,1% în bugetul inițial.

Cris-Tim este o companie antreprenorială românească fondată în 1992 și listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București sub simbolul CFH. În cei 33 de ani de activitate menționați în prezentarea sa, compania s-a dezvoltat organic și prin achiziții, de la un start-up la lider al piețelor de mezeluri și mâncăruri gata preparate.

Dezvoltarea cotelor de piață și îmbunătățirea profitabilității au fost susținute, potrivit companiei, de investițiile în tehnologie, logistică și inovare. Strategia a inclus și măsuri privind calitatea produselor, achizițiile de materii prime, dezvoltarea brandurilor, implicarea angajaților și retenția personalului.

Portofoliul destinat pieței de retail include brandurile de mezeluri Cris-Tim, Matache Măcelaru’, Alpina, Obrăjori și Csárdás, precum și marca de mâncăruri gata preparate Bunătăți.

Compania produce și mărci private pentru lanțurile internaționale de comerț modern. Produsele sale sunt distribuite în toate cele 13 rețele de retail care activează în România și în peste 15.000 de magazine tradiționale.

Cris-Tim Family Holding operează și o rețea de 17 magazine proprii, iar produsele sale sunt exportate în 15 țări europene.

Compania deține trei fabrici cu o capacitate cumulată de producție de 215 tone pe zi. Principala unitate se află la Filipeștii de Pădure, are o suprafață de producție de 50.000 de metri pătrați și o capacitate tehnologică de 165 de tone pe zi.

Celelalte două fabrici sunt situate în Măgureni și București. Fiecare unitate are o capacitate individuală de producție de 25 de tone pe zi.

Cris-Tim Family Holding derulează, în intervalul 2025–2030, un program de investiții cu o valoare totală de 890 de milioane de lei. Din această sumă, 768 de milioane de lei sunt alocate segmentului de mezeluri.

Alte 121 de milioane de lei sunt destinate segmentului Ready Meals și celorlalte obiective prevăzute în planul investițional.

Pe lângă dezvoltarea organică, conducerea intenționează să identifice în următorii ani posibile ținte pentru fuziuni și achiziții. Operațiunile urmărite ar trebui să consolideze poziția competitivă a companiei pe piețele de mezeluri și mâncăruri gata preparate și să contribuie la diversificarea portofoliului de produse.