Emil Hurezeanu a discutat recent despre contextul dificil prin care trece România, generat de războiul din Ucraina, evidențiind că țara noastră trebuie să adopte o poziție clară și responsabilă într-o Europă aflată sub tensiune.

În cadrul podcastului „Ce mai zici?”, găzduit de Complexul Educațional Laude-Reut, Hurezeanu a subliniat că România se află într-o situație de alertă și că dificultățile economice resimțite nu provin doar din probleme interne, ci sunt amplificate de războiul din regiune.

El a explicat că România își dorește să contribuie la reconstrucția Ucrainei, însă până la încheierea conflictului este esențială respectarea strictă a regulilor dreptului internațional, deoarece agresiunea Rusiei nu amenință doar integritatea teritorială a Ucrainei, ci pune sub semnul întrebării stabilitatea întregului continent și siguranța țărilor vecine.

Hurezeanu a mai menționat că aceste evoluții provoacă transformări semnificative în Europa, afectând nu doar România, ci și state precum Germania și Franța, iar menținerea unei perspective lucide este crucială.

„Suntem într-o situație de alertă. Toți europenii, dar mai ales noi. Avem dificultăți economice create și de acest război pe care îl vrem terminat. Vom dori să avem un rol și în reconstrucția Ucrainei, dar dorim până la terminarea războiului respectarea sistemului de reguli ale dreptului internațional. Știm că un agresor ca Rusia pune sub semnul întrebării integritatea teritorială a Ucrainei, începând și continuând acest război barbar, dar implicit pune sub semnul întrebării integritatea teritorială a întregii lumi, a întregului continent, a țărilor vecine Ucrainei, de asta trebuie să fim de partea cea bună și să avem o imagine lucidă asupra acestor evoluții. Asta provoacă tranformări mari în Europa. Nu doar la noi, ci și în Germania Franța”, a spus Emil Hurezeanu.

Referindu-se la relația României cu Statele Unite, Hurezeanu a explicat că aceasta este strâns legată de integritatea istorică a țării și trebuie tratată cu atenție, fiind în permanență într-un proces de redefinire.

El a amintit că, după Primul Război Mondial, SUA, prin declarația în 14 puncte a președintelui Woodrow Wilson, au contribuit la crearea Europei statelor naționale, inclusiv România, și au avut un rol comparabil doar cu cel al Franței în evoluția modernă a țării.

Hurezeanu a subliniat că, deși România nu a făcut parte din Europa americană vestică după 1945, relațiile cu SUA în perioada comunistă au fost mai bune decât ale altor state socialiste, iar experiențele culturale din copilărie, precum vizionarea serialelor americane subtitrate, au fost importante pentru o deschidere către lumea exterioară.

Diplomatul a mai remarcat că, de la începutul acestui an, lucrurile s-au clarificat în plan intern după alegeri, dar atenția trebuie să rămână concentrată asupra relației cu Statele Unite, deoarece aceasta se află într-o permanentă formulare și nu se poate baza pe precedentul declarațiilor sau acțiunilor din trecut.

În opinia lui, menținerea unei atitudini prudente și informate este esențială pentru protejarea intereselor României și pentru poziționarea corectă în contextul geopolitic actual.