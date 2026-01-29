Liberty Galați intră într-o nouă etapă procedurală după ce Tribunalul Galați a aprobat modificarea Planului de restructurare propus de consorțiul administratorilor concordatari Euro Insol și CITR, o hotărâre care permite valorificarea combinatului siderurgic printr-un proces competitiv. Decizia judecătorilor oferă cadrul legal necesar pentru scoaterea la licitație a activului funcțional și pentru inițierea discuțiilor cu potențiali investitori interesați de preluarea și relansarea producției.

Modificarea de plan omologată de instanță vizează valorificarea integrală a activului funcțional al Combinatului Siderurgic Galați, considerat un obiectiv cu importanță strategică pentru economia națională. În această formulă, combinatul este tratat ca un ansamblu industrial unitar, capabil să susțină reluarea producției de oțel și să mențină un lanț economic relevant la nivel regional și național.

Procedura de valorificare va fi realizată printr-o licitație organizată de administratorii concordatari, într-un cadru descris ca fiind transparent, competitiv și deschis investitorilor internaționali. Acest mecanism este gândit pentru a asigura șanse reale de atragere a unui investitor cu capacitate financiară și operațională solidă, capabil să gestioneze un activ industrial de asemenea dimensiuni.

Obiectivul principal al modificării Planului de restructurare al Liberty Galați este identificarea unui investitor strategic care să poată susține pe termen lung activitatea combinatului. Administratorii concordatari au subliniat că viitorul proprietar trebuie să dispună de resursele necesare pentru investiții în modernizare, pentru asigurarea capitalului de lucru și pentru repornirea fluxurilor de producție.

Procesul de selecție este construit în jurul ideii de relansare a producției de oțel în România, într-un sector considerat esențial pentru securitatea economică a țării. În acest context, licitația nu vizează doar obținerea unui preț, ci și evaluarea capacității investitorului de a contribui la stabilitatea și predictibilitatea activității industriale.

În comunicările publice legate de această etapă, administratorii concordatari au insistat asupra importanței strategice a combinatului pentru economia națională și pentru piața muncii.

„Oțelul produs la Galați se regăsește în casa fiecărui român. De la început, ne-am dorit un singur lucru: ca acest combinat să rămână în picioare și să funcționeze. Decizia de astăzi este un pas necesar și responsabil, care creează premisele pentru stabilitate și un viitor predictibil al combinatului. Organizarea unei licitații internaționale reprezintă un moment crucial în procesul de relansarea a activității Combinatului”, a declarat Remus Borza, Președintele Euro Insol.

În aceeași linie, rolul social și economic al platformei industriale a fost reiterat și de reprezentanții CITR.

„Ne-am implicat în această procedură cu obiectivul de a menține în viață industria siderurgică din România. Liberty Galați este cel mai mare angajator din județ și un activ strategic pentru economia națională, iar identificarea unui investitor strategic a fost una dintre prioritățile noastre. Omologarea modificării planului de restructurare reprezintă un pas esențial, mult așteptat, care creează cadrul necesar pentru atragerea unui investitor capabil să susțină combinatul pe termen lung”, a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

În paralel cu demersurile de atragere a unui investitor pentru Liberty Galați, rămâne o prioritate susținerea inițiativelor statului pentru activarea mecanismelor necesare plății salariilor restante. Administratorii concordatari au indicat inclusiv posibilitatea valorificării surselor proprii ale combinatului pentru acoperirea acestor obligații față de angajați.

Deciziile Tribunalului Galați au fost pronunțate miercuri, în aceeași zi în care aproximativ 50 de siderurgiști au protestat în fața instanței. Angajații au reclamat neplata salariilor restante și lipsa unei perspective clare privind reluarea activității, într-un context social tensionat care continuă să însoțească procedura de restructurare.

Potrivit informațiilor publicate de Monitorul de Galați, drepturile salariale restante ale angajaților sunt înscrise în tabelul creditorilor, aceștia având calitatea de creditori în cadrul procedurii. Această poziție juridică le conferă un rol formal în proces, dar nu elimină incertitudinile legate de calendarul plăților.

Din punct de vedere financiar, evaluările arată dimensiunea economică a activului scos la licitație. Valoarea de piață combinată a complexului industrial este estimată la aproximativ 720 milioane de euro, în timp ce valoarea de lichidare forțată este evaluată la circa 407 milioane de euro. În același timp, presiunea costurilor rămâne ridicată, administratorii arătând că funcționarea combinatului generează cheltuieli de ordinul milioanelor de euro chiar și în perioadele în care producția este oprită, după cum a explicat recent, pentru digi24.ro, administratorul concordator Remus Borza.