Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că reţelele de transport şi distribuţie a energiei din România şi Bulgaria vor fi modernizate şi digitalizate pentru mai multă eficienţă, dar şi pentru a genera fluxuri sigure de energie electrică din surse regenerabile, în urma unui proiect în valoare de peste 103 milione de euro.

„Uniunea Europeană a publicat astăzi (miercuri – n.r.) lista proiectelor de interconectivitate energetică finanţate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei în 2026. Din cele 650 de milioane de euro, aproape 104 milioane vor finanţa Proiectul de Interes Comun #CARMEN, dezvoltat de consorţiul format din Delgaz Grid S.A., CNTEE Transelectrica S.A. şi Elektroenergien Sistemen Operator EAD. Reţelele de transport şi distribuţie a energiei din România şi Bulgaria vor fi modernizate şi digitalizate pentru mai multă eficienţă, dar şi pentru a genera fluxuri sigure de energie electrică din surse regenerabile”, a arătat Bogdan Ivan, într-o postare pe Facebook.

Potrivit lui Bogdan Ivan, interconectările energetice înseamnă preţuri mai mici pentru români şi companiile din România, pentru că transferă eficient şi sigur energie, fără pierderi şi fără suprasolicitări în sistem.

„CARMEN, primul Proiect de Interes Comun din aria tematică «reţele inteligente de electricitate» dezvoltat pe teritoriul României, înseamnă investiţii care se văd în facturi, în economie şi în securitatea energetică a regiunii”, a adăugat el.

Știrea Inițială

Proiectul CARMEN se numără printre cele 14 inițiative transfrontaliere de infrastructură energetică selectate de Comisia Europeană pentru finanțare prin Mecanismul pentru interconectarea Europei, într-un pachet total de granturi care se apropie de 650 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut miercuri de Executivul comunitar, printr-un comunicat de presă citat de Agerpres.

Inițiativa care vizează România și Bulgaria este cunoscută sub denumirea completă Carpathian Modernized Energy Network și are ca obiectiv principal consolidarea interconectării piețelor de energie electrică din cele două state membre. Proiectul este gândit ca un instrument de sprijin pentru integrarea producției din surse regenerabile și pentru creșterea stabilității sistemelor energetice naționale.

Pentru acest proiect, Comisia Europeană a aprobat un grant destinat lucrărilor de construcție în valoare de 103,69 milioane de euro. Suma face parte din bugetul alocat proiectelor din domeniul energiei electrice, unde accentul cade pe infrastructură modernă, adaptată noilor cerințe tehnologice și de securitate.

Obiectivele proiectului CARMEN includ îmbunătățirea integrării pieței electrice, susținerea dezvoltării surselor regenerabile la scară largă și asigurarea securității și flexibilității energetice pentru România și Bulgaria, într-un context regional marcat de tranziția energetică și de necesitatea reducerii dependențelor externe.

Potrivit informațiilor furnizate de Executivul comunitar, proiectul CARMEN presupune modernizarea și digitalizarea rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice. Aceste investiții sunt menite să crească eficiența sistemelor și să permită fluxuri sigure de energie provenită din surse regenerabile, într-un cadru adaptat cerințelor actuale de consum și producție.

În contextul anunțului, comisarul european pentru energie și locuințe a subliniat importanța infrastructurii integrate pentru funcționarea unei piețe energetice competitive la nivelul Uniunii.

„O uniune energetică puternică şi independentă, care să furnizeze energie curată şi ieftină consumatorilor, trebuie să se bazeze pe o infrastructură energetică integrată şi sigură. Proiectele pe care le sprijinim financiar vor spori competitivitatea şi securitatea energetică a Europei, aducându-ne pe o traiectorie constantă către independenţă”, a declarat Dan Jorgensen.

În ansamblu, finanțarea aprobată de Comisia Europeană este destinată unui număr de șase proiecte de infrastructură de energie electrică, care includ și rețele electrice inteligente, precum și altor opt proiecte din domeniul infrastructurii de hidrogen. Aproape 470 de milioane de euro sunt direcționate către sectorul energiei electrice, reflectând rolul central al acestuia în tranziția energetică europeană.

Cel mai mare grant din acest pachet, în valoare de 180 de milioane de euro, va susține proiectul AGUAYO II din Spania, care prevede construirea unei centrale hidroelectrice reversibile cu acumulare prin pompare. Instalația este concepută pentru a combina eficiența producției de energie regenerabilă cu o soluție tehnică subterană, fără extinderea rezervoarelor de apă existente și fără impact asupra mediului.

Pe lângă proiectul CARMEN și investițiile în energie electrică, Comisia Europeană a alocat aproape 113 milioane de euro pentru creșterea rezilienței și protecției infrastructurii energetice critice în Polonia, Estonia, Letonia și Lituania. Aceste fonduri sunt legate de procesul de sincronizare baltică și vizează protejarea rețelelor împotriva amenințărilor fizice, cibernetice și de altă natură.

Aceasta reprezintă prima situație în care Mecanismul pentru interconectarea Europei finanțează măsuri de reziliență și protecție a infrastructurii energetice critice la o asemenea scară, potrivit Comisiei. Inițiativa este văzută ca un pas important în adaptarea sistemului energetic al Uniunii Europene la noile provocări de securitate.

Actuala rundă de finanțare face parte din a doua cerere de propuneri din cadrul primei liste de proiecte de interes comun și proiecte de interes mutual. Valoarea totală a finanțării acordate depășește bugetul indicativ inițial de 600 de milioane de euro, ceea ce reflectă interesul ridicat manifestat în cadrul primei cereri de propuneri din 2024.

Pentru prima dată, finanțarea MIE este utilizată și pentru sprijinirea protecției infrastructurii energetice critice, dar și pentru finanțarea proiectelor de lucru din domeniul hidrogenului, un semnal al maturizării acestui sector la nivel european.

După evaluarea cererilor de către Comisie, statele membre au analizat propunerea în cadrul Comitetului de coordonare al MIE, în data de 15 ianuarie 2026, și au votat în favoarea acesteia.

Decizia oficială de atribuire urmează să fie adoptată în următoarele săptămâni, iar Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu va pregăti acordurile de grant cu beneficiarii. Următoarea cerere de propuneri pentru infrastructura energetică este programată pentru trimestrul al doilea al anului 2026.