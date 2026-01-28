Alexandru Nazare a arătat că procesul de reformă vamală europeană presupune reguli mai clare, protejarea Pieței Unice și creșterea siguranței economice pentru cetățeni. În acest context, candidatura României este prezentată drept o afirmare a ambițiilor europene ale țării și un pas important în consolidarea rolului său în arhitectura instituțională a Uniunii.

Potrivit informațiilor oferite de ministru pe Facebook, Bucureștiul intră în competiție cu argumente solide, beneficiind de specialiști bine pregătiți, o piață a muncii competitivă și un nivel ridicat de conectivitate. Un element central al candidaturii îl reprezintă capacitatea României în domeniul securității cibernetice, considerată un avantaj major în contextul funcționării viitoarei Autorități Vamale Europene.

Capitala găzduiește deja Centrul European de Securitate Cibernetică (ECCC), un proiect obținut în urma unui efort susținut la nivel național, experiență care, potrivit ministrului, contează semnificativ în actuala competiție. Această reușită demonstrează capacitatea României de a participa eficient la competiții europene, de a înțelege criteriile de evaluare și de a construi argumentații solide pentru găzduirea unor instituții europene.

„Bucureștiul, din nou într-o competiție europeană importantă. Astăzi, la Parlamentul European, am susținut candidatura României pentru găzduirea sediului Autorității Vamale a Uniunii Europene. Este o competiție importantă, pentru că reforma vamală europeană înseamnă reguli, protejarea Pieței Unice și mai multă siguranță economică pentru cetățeni. Candidatura României este un câștig în sine și o afirmare fermă a ambițiilor noastre europene. România intră în această cursă cu argumente clare. Bucureștiul este pregătit cu specialiști bine pregătiți, o piață a muncii competitivă și conectivitate foarte bună. Un avantaj major este capacitatea noastră în securitatea cibernetică. Bucureștiul găzduiește deja Centrul European de Securitate Cibernetică — un proiect câștigat printr-un efort susținut, la care am participat activ și direct. Iar această experiență contează acum: știm ce presupune o competiție europeană, știm ce se evaluează și știm cum se construiește o argumentație solidă”, a scris Nazare pe Facebook.

În susținerea candidaturii, Alexandru Nazare a prezentat și deciziile asumate la nivel național privind introducerea taxei pentru coletele mici provenite din afara Uniunii Europene. Măsura, deși nepopulară, a fost considerată necesară pentru protejarea producătorilor români care comercializează produse online. Ministrul a subliniat că România a anticipat riscurile generate de comerțul necontrolat și direcția reformei vamale europene.

Conform informațiilor transmise, în competiția pentru găzduirea sediului Autorității Vamale a Uniunii Europene sunt înscrise nouă orașe, iar Bucureștiul este prezentat ca fiind pregătit să își asume această responsabilitate la nivel european.