Mutarea strategică a României în Europa. Alexandru Nazare anunță un nou rol pentru securitatea regională

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că România își consolidează poziția în arhitectura europeană de securitate prin participarea la Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB), instituție financiară multilaterală destinată susținerii investițiilor în domeniul apărării, securității și rezilienței.

Ministrul Finanțelor a precizat că reuniunea NATO desfășurată în această perioadă reconfirmă importanța securității ca prioritate pentru statele europene. Potrivit acestuia, pentru România, acest context presupune nu doar angajamente în domeniul apărării, ci și dezvoltarea infrastructurii strategice, modernizarea capabilităților și crearea unor mecanisme de finanțare stabile.

„România, strateg de finanțare a securității europene. Bucureștiul devine centrul regional pentru flancul sudic al Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB)”, a scris Alexandru Nazare, într-un mesaj pe social media. „Summitul NATO din aceste zile reconfirmă că securitatea rămâne una dintre marile priorități ale Europei”.

El a arătat că finanțarea apărării reprezintă o provocare care trebuie gestionată printr-un echilibru între necesitățile de securitate, responsabilitatea bugetară și susținerea investițiilor care contribuie la dezvoltarea economică.

„În următorii ani, țara noastră va trebui să răspundă unei provocări majore: cum finanțăm responsabil apărarea într-un context de securitate complex, păstrând echilibrul bugetar, credibilitatea fiscală și spațiul necesar pentru investițiile care susțin creșterea economică”, a precizat ministrul.

Alexandru Nazare a subliniat că finanțarea apărării nu poate depinde exclusiv de alocările bugetare, fiind necesare mecanisme care să permită atragerea de capital public, privat și instituțional.

„Această provocare nu poate fi tratată doar prin alocări mai mari de la buget. Avem nevoie de instrumente moderne care mobilizează capital public, privat și instituțional și care transformă prioritățile strategice în investiții concrete”, a transmis ministrul Finanțelor.

Potrivit acestuia, inițiative precum SAFE și DSRB pot contribui la dezvoltarea unor proiecte în domenii precum apărarea, infrastructura strategică, conectivitatea și reziliența economică.

„Inițiative precum SAFE și, de acum, DSRB – banca multilaterală creată de state pentru finanțarea investițiilor în apărare, securitate și reziliență – arată că securitatea poate fi finanțată inteligent, în beneficiul apărării, infrastructurii strategice, conectivității și dezvoltării economice”, a afirmat Alexandru Nazare.

Ministrul a menționat că România nu are doar statut de participant în această inițiativă, ci de stat fondator, contribuind la stabilirea structurii instituționale și a principiilor de funcționare ale noii bănci.

„Intrarea României, nu doar ca participant, ci ca stat fondator în DSRB este un pas major, care întărește poziția României în regiune”, a declarat acesta.

Potrivit lui Alexandru Nazare, implicarea României în DSRB urmărește construirea unor mecanisme de finanțare predictibile pentru proiectele de apărare și securitate, în paralel cu procesul de consolidare fiscală.

„Pentru Ministerul Finanțelor, acest proiect răspunde unei provocări foarte concrete: cum construim finanțare predictibilă și sustenabilă pentru apărare, în timp ce continuăm consolidarea fiscală și generăm dezvoltare”, a explicat ministrul.

El a precizat că România susține o structură financiară capabilă să atragă investiții, să sprijine industriile strategice și să contribuie la dezvoltarea infrastructurii critice, în special în zonele unde există nevoi ridicate de investiții.

„Am susținut o structură capabilă să atragă capital, să sprijine industriile strategice și să finanțeze infrastructura critică, în special în regiunile unde provocările de securitate și nevoile de investiții sunt cele mai mari”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a precizat că desemnarea Bucureștiului drept sediu al biroului regional DSRB pentru flancul sudic reprezintă o recunoaștere a rolului României în regiune și oferă posibilitatea unei implicări directe în proiectele destinate consolidării securității.

„Faptul că Bucureștiul va găzdui biroul regional al DSRB pentru flancul sudic reprezintă mai mult decât o prezență instituțională. Este o recunoaștere a rolului României și o oportunitate de a contribui direct la proiectele care vor întări reziliența și securitatea regiunii”, a afirmat acesta.

Alexandru Nazare a arătat că participarea României la această inițiativă trebuie valorificată prin dezvoltarea unor domenii strategice, precum industria, tehnologia și infrastructura.

„Totodată, România trebuie să transforme acest efort într-un avantaj pentru dezvoltarea industriei, tehnologiei și infrastructurii”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, mecanismele de finanțare dedicate securității trebuie să susțină investiții pe termen lung și să contribuie la consolidarea capacităților statelor participante.