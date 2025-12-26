Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-ar fi declarat deschis, în anumite condiții, la un schimb de teritorii controlate de forțele ruse în Ucraina, însă ar insista ca întregul Donbas să rămână sub controlul Moscovei.

Potrivit cotidianului rus Kommersant, citat de Reuters, această poziție a fost prezentată de liderul de la Kremlin în cadrul unei întâlniri târzii, desfășurate în noaptea de 24 decembrie, cu un grup restrâns de oameni de afaceri influenți.

Andrei Kolesnikov, corespondentul Kommersant la Kremlin, a relatat că Putin le-a oferit participanților detalii despre viziunea sa privind un eventual acord de pace. Conform acestuia, președintele rus a transmis că Moscova rămâne dispusă să mențină concesiile discutate anterior la summitul de la Anchorage, subliniind însă că Donbasul este considerat o revendicare definitivă a Rusiei.

În afara acestei regiuni, un schimb limitat de teritorii nu ar fi exclus, potrivit relatării jurnalistului rus.

În paralel, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că delegațiile ucraineană și americană s-au apropiat de finalizarea unui plan în 20 de puncte, în urma discuțiilor desfășurate în weekendul trecut la Miami, în Florida.

Totuși, liderul de la Kiev a precizat că nu a fost identificat un teren comun în privința solicitărilor ca Ucraina să cedeze părțile din Donbas aflate încă sub controlul său și nici în ceea ce privește viitorul centralei nucleare de la Zaporojie, ocupată de forțele ruse.

Administrația americană, condusă de președintele Donald Trump, și-a reafirmat în repetate rânduri obiectivul de a pune capăt conflictului din Ucraina, considerat cel mai sângeros din Europa de la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial.

În acest context, emisarul special Steve Witkoff și Jared Kushner au purtat discuții cu reprezentanți ai Rusiei, Ucrainei și ai statelor europene. Cu toate acestea, detaliile propunerilor formulate de Washington nu au fost făcute publice, iar oficialii ruși au invocat doar existența unor înțelegeri generale rezultate din întâlnirile anterioare dintre Putin și Trump.

Conform estimărilor ruse, Moscova controlează în prezent Crimeea, anexată ilegal în 2014, aproximativ 90% din Donbas, trei sferturi din regiunile Zaporojie și Herson, precum și părți din regiunile Harkov, Sumî, Nikolaev și Dnipropetrovsk.

Putin a reiterat recent că un acord de pace ar trebui să se bazeze pe condițiile anunțate anterior, care includ retragerea completă a Ucrainei din regiunile revendicate de Rusia și renunțarea oficială a Kievului la obiectivul aderării la NATO.

Potrivit Kommersant, liderul rus a abordat și subiectul centralei nucleare Zaporojie, sugerând posibilitatea unei gestionări comune ruso-americane.

De asemenea, ar fi menționat interesul Statelor Unite pentru dezvoltarea unor operațiuni de minerit de criptomonede în apropierea centralei, folosind energia produsă pentru a alimenta parțial Ucraina.

Mineritul de criptomonede este un proces extrem de energofag, care presupune utilizarea unor sisteme informatice puternice pentru validarea tranzacțiilor și menținerea rețelelor blockchain, motiv pentru care centralele nucleare sunt considerate surse ideale de energie stabilă și continuă.