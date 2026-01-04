Delcy Rodriguez a fost recunoscută oficial de armata din Venezuela ca președinte interimar, într-un context de criză politică și militară fără precedent, generat de capturarea șefului statului în exercițiu.

Anunțul a fost făcut de ministrul apărării, generalul Vladimir Padrino Lopez, care a precizat că măsura se bazează pe o hotărâre a Curții Supreme și are un caracter temporar, limitat la 90 de zile.

Generalul a citit public un comunicat oficial în care a invocat decizia instanței supreme, prin care Delcy Rodriguez este mandatată să preia atribuțiile prezidențiale pentru o perioadă de tranziție. În același mesaj, șeful apărării a cerut, în mod explicit, eliberarea lui Nicolas Maduro, subliniind că situația actuală trebuie soluționată prin mecanisme instituționale și nu prin intervenții externe.

Apariția televizată a ministrului apărării a avut loc într-un cadru atent controlat, generalul fiind înconjurat de militari înarmați, într-un semnal clar privind rolul central al forțelor armate în gestionarea momentului. În mesajul său, Vladimir Padrino Lopez a transmis un apel către populație, solicitând calm și reluarea activităților zilnice, pentru a evita escaladarea tensiunilor interne.

„Fac apel la poporul venezuelean să-şi reia activităţile economice, profesionale şi de orice natură, precum şi activităţile educaţionale în zilele următoare, şi la patrie să revină la normalitatea constituţională”, a declarat ministrul apărării, îndemnând populaţia „la pace, ordine, să nu cedeze tentaţiilor războiului psihologic, ameninţărilor, fricii pe care se doreşte să ni le impună”.

Pe lângă aspectele legate de tranziția politică, ministrul apărării a oferit detalii privind operațiunea militară americană care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro. Potrivit declarațiilor sale, intervenția a avut consecințe grave asupra echipei de securitate a fostului președinte, o mare parte dintre membrii acesteia pierzându-și viața în timpul raidului.

Generalul Padrino Lopez a afirmat, într-o declarație televizată, că operațiunea s-a soldat cu numeroase victime, inclusiv militari și civili, fără a prezenta însă un bilanț numeric exact. El a subliniat că forțele armate venezuelene au fost puse în stare de alertă la nivel național, cu scopul de a proteja suveranitatea și de a preveni alte acțiuni similare.

„Raidul a dus la uciderea cu sânge rece a unei mari părţi din echipa sa de securitate, soldaţi şi civili nevinovaţi”, a declarat López într-un discurs video.

În același context, ministrul Apărării a avertizat asupra implicațiilor internaționale ale deciziei administrației americane de a-l captura pe Nicolas Maduro și pe soția acestuia, Cilia Flores. El a calificat acțiunea drept un factor de instabilitate care depășește granițele Venezuelei și care poate crea precedente periculoase în relațiile internaționale.

„Aceasta reprezintă o ameninţare reală la adresa ordinii mondiale. Dacă astăzi este Venezuela, mâine ar putea fi orice stat, orice ţară”, a declarat Padrino López citat de CNN.

Criticile au continuat cu referiri directe la direcția politicii externe a Statelor Unite în regiune. Generalul a respins ceea ce a descris drept abordări cu tentă colonialistă, făcând trimitere la principiile Doctrinei Monroe și la impactul acestora asupra Americii Latine și Caraibelor.