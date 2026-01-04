Marco Rubio a explicat că este direct implicat în luarea deciziilor legate de Venezuela, alături de Departamentul Apărării și Departamentul Justiției, într-un efort coordonat al întregului aparat de securitate națională al SUA.

Potrivit acestuia, administrația americană urmărește schimbări rapide și concrete, fără a se concentra, în acest moment, pe un calendar pentru alegeri sau pe etapele unei tranziții democratice. Rubio consideră că discuțiile despre alegeri sunt premature, având în vedere problemele imediate care trebuie gestionate după ani de guvernare chavistă.

„Ei bine, nu este vorba de conducere, ci de politica de conducere, politica. În acest sens, dorim ca Venezuela să se îndrepte într-o anumită direcţie, deoarece nu numai că noi considerăm că este bine pentru poporul venezuelean, ci este şi în interesul nostru naţional, fie că este vorba de ceva care reprezintă o ameninţare la adresa securităţii noastre naţionale, fie că este vorba de ceva benefic sau dăunător. (…) Este un efort de echipă al întregului aparat de securitate naţională al ţării noastre, dar se aplică această politică, iar obiectivul politicii este de a vedea schimbări în Venezuela care sunt benefice pentru Statele Unite, în primul rând, pentru că pentru ele lucrăm, dar credem că sunt benefice şi pentru poporul venezuelean, care a suferit enorm”, a declarat şeful diplomaţiei de la Washington pentru CBS News.

Secretarul de stat a afirmat că Donald Trump nu dorește să excludă public nicio opțiune, inclusiv intervenția militară, chiar dacă aceasta nu este soluția aflată în prezent în aplicare. În schimb, SUA folosesc o carantină petrolieră pentru a exercita presiune asupra Venezuelei, completată de atacuri asupra presupuselor nave implicate în traficul de droguri și de menținerea blocadei asupra navelor sancționate. Aceste măsuri sunt menite să limiteze capacitatea regimului de a genera venituri și să reducă traficul de droguri și activitatea bandelor.

„Avem probleme pe termen scurt care trebuie rezolvate imediat. Cu toţii ne dorim un viitor luminos pentru Venezuela, o tranziţie către democraţie. Toate aceste lucruri sunt minunate şi cu toţii ne dorim să le vedem realizate. (…) Au acest sistem al chavismului de 15 sau 16 ani şi toată lumea se întreabă de ce, la 24 de ore după arestarea lui Nicolas Maduro, nu sunt programate alegeri pentru mâine? Este absurd”, a comentat el.

Donald Trump a declarat că SUA nu se tem de o intervenție militară dacă va fi necesar, precizând totodată că prezența americană vizează în principal sectorul petrolier. Rubio a adăugat că administrația se așteaptă ca industria petrolieră să fie gestionată în beneficiul populației și ca traficul de droguri să fie stopat.

„El nu simte că va exclude public opţiunile disponibile pentru Statele Unite, chiar dacă (trupele pe teren) nu sunt ceea ce vedeţi în acest moment. Ceea ce vedeţi în acest moment este o carantină petrolieră care ne permite să exercităm o influenţă enormă asupra a ceea ce se va întâmpla în continuare. (…) Continuăm cu această carantină şi ne aşteptăm să vedem schimbări, nu doar în modul în care industria petrolieră este gestionată în beneficiul populaţiei, ci şi pentru a opri traficul de droguri, astfel încât să nu mai avem aceste probleme cu bandele”, a declarat Rubio..

În ceea ce privește opoziția democratică, Rubio a recunoscut rolul Maríei Corina Machado și al mișcării sale, dar a subliniat că majoritatea opoziției nu mai este prezentă în Venezuela. El consideră că persoanele rămase în structurile de putere, inclusiv Delcy Rodríguez, desemnată lider interimar de Curtea Constituțională, vor fi mai cooperante după capturarea lui Maduro, care se află acum în New York, alături de soția sa, Cilia Flores. Rubio a afirmat că operațiunea s-a desfășurat fără pierderi pentru SUA și că a fost necesară.

„Realitatea imediată este că – din păcate şi trist, dar din nefericire – marea majoritate a opoziţiei nu mai este prezentă în Venezuela. Avem probleme pe termen scurt care trebuie rezolvate imediat”, a declarat Rubio în emisiunea „Meet the Press” d ela NBC.

Statele Unite și majoritatea guvernelor occidentale îl recunosc pe Edmundo González Urrutia, aflat în exil în Spania și aliat al lui Machado, drept câștigător legitim al alegerilor prezidențiale din 2024. Marco Rubio a discutat cu González și Machado la începutul mandatului său, referindu-se la González ca președintele de drept al Venezuelei. Cu toate acestea, Donald Trump a exprimat rezerve privind capacitatea Maríei Corina Machado de a conduce țara, considerând că sprijinul ei intern ar putea fi insuficient.

„Am intrat, l-am prins. A fost arestat şi acum se află în New York. Niciun american nu a fost ucis, niciun echipament nu a fost pierdut. Trebuia făcut şi s-a făcut. Şi vă asigur că oamenii rămaşi în Venezuela, care sunt acum la conducerea poliţiei şi a tuturor celorlalte instituţii, vor fi probabil mult mai cooperanţi decât a fost Maduro, ca urmare a acestui fapt”, a relatat Rubio.

Delcy Rodríguez a criticat dur operațiunea SUA, cerând eliberarea imediată a lui Nicolás Maduro și a soției acestuia și reafirmându-l drept singurul președinte al Venezuelei. Rubio a precizat că Washingtonul va evalua viitorul relației cu autoritățile de la Caracas în funcție de acțiunile concrete ale acestora, nu de declarațiile publice sau de trecutul lor. El a subliniat că SUA își vor păstra multiple pârghii de influență, inclusiv carantina petrolieră, pentru a-și proteja interesele.

„SUA vor face o evaluare pe baza a ceea ce fac (n.red. actualii responsabili ai Venezuelei), nu pe baza a ceea ce spun public în acest moment, nu pe baza a ceea ce ştim că au făcut în trecut în multe cazuri, ci pe baza a ceea ce fac în viitor”, a punctat el. „Ei ştiu că, dacă nu vor lua decizia corectă, Statele Unite vor păstra multiple pârghii de influenţă pentru a se asigura că interesele noastre sunt protejate, iar asta include, printre altele, carantina petrolieră care este în vigoare”, a adăugat Rubio.

Secretarul de stat a apărat decizia administrației de a-l viza exclusiv pe Nicolás Maduro și nu și pe alți oficiali de rang înalt, precum ministrul apărării Vladimir Padrino Lopez sau ministrul de interne Diosdado Cabello, ambii acuzați de trafic de droguri și vizați de recompense de 15, respectiv 25 de milioane de dolari. Rubio a explicat că prioritatea maximă a fost capturarea lui Maduro și că extinderea operațiunii ar fi fost dificilă și riscantă.