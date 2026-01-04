Mii de oameni s-au adunat în faţa ambasadei Statelor Unite din Madrid pentru a exprima opoziţia faţă de acţiunile americane din Venezuela. Protestul a avut loc la doar o zi după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, iar participanţii au purtat drapelul Venezuelei și au afișat pancarte critice la adresa administraţiei americane.

Unele dintre bannere îl prezentau pe liderul american Donald Trump înghiţind un bidon de petrol vopsit în culorile drapelului venezuelean, simbolizând acuzaţiile de exploatare a resurselor ţării sud-americane.

Alte mesaje etichetau direct Statele Unite drept „agresor”. Unul dintre bannere transmitea mesajul explicit:

„Nu agresiunii imperialiste contra Venezuelei”, potrivit relatărilor AFP.

Protestul a inclus şi simboluri politice spaniole, precum steaguri ale partidului de extremă stânga Podemos și ale Partidului Comunist Spaniol, alături de steaguri veneuelene. Evenimentul a atras atenţia asupra solidarităţii internaţionale cu fostul lider venezuelean și a evidenţiat tensiunile generate de operaţiunea militară americană din Caracas și împrejurimi.

După capturarea sa, Nicolas Maduro se află în prezent într-o închisoare din New York, unde va fi judecat pentru acuzaţii de „narcoterorism” și trafic de cocaină către Statele Unite. Operaţiunea militară americană a inclus lovituri aeriene asupra Caracasului și zonelor limitrofe și a fost descrisă de autorităţi drept „spectaculoasă”.

În paralel, administraţia americană a anunţat coordonarea tranziţiei politice din Venezuela și intenţia de a exploata rezervele petroliere ale ţării sud-americane. Această poziţie a generat critici internaţionale și a tensionat relaţiile diplomatice cu mai multe state europene, inclusiv Spania.

Guvernul spaniol a reacţionat ferm împotriva intervenţiei americane, considerând-o o încălcare a dreptului internaţional.

Premierul Pedro Sanchez a declarat încă de sâmbătă că acţiunea „împinge regiunea spre un orizont de incertitudine și de război” și a făcut apel la o tranziţie „justă și prin dialog”. Poziţia sa a fost reiterată ulterior într-o scrisoare adresată membrilor Partidului Socialist Spaniol.

În comunicarea oficială, Sanchez a subliniat:

„Recentele încălcări ale dreptului internaţional în Venezuela, acţiune pe care noi o condamnăm cu cea mai mare fermitate”, evidenţiind necesitatea unei soluţii politice negociate.

Sprijinul pentru această poziţie vine din partea coaliţiei guvernamentale cu partidul de extremă stânga Sumar, ceea ce arată unitatea executivului spaniol în faţa unei situaţii considerate sensibile la nivel internaţional.

Guvernul de la Madrid a insistat pe importanţa negocierii și evitării escaladării conflictului, având în vedere că tensiunile din Venezuela ar putea afecta stabilitatea regională și relaţiile diplomatice cu Statele Unite.

Lovitura care a condus la capturarea lui Nicolas Maduro nu ar fi fost doar rezultatul unei operațiuni militare americane spectaculoase, ci și al unei trădări interne în cercul de putere de la Caracas. Cel puțin aceasta este afirmația fostului vicepreședinte al Columbiei, Francisco Santos, care susține că Delcy Rodriguez, apropiata liderului venezuelean, l-ar fi „predat” Statelor Unite, scrie Daily Mail.

Santos a declarat că este „absolut sigur” că Rodriguez – care urmează să fie învestită oficial drept lider interimar al Venezuelei – a avut un rol-cheie în înlăturarea lui Maduro. Aceste afirmații apar în contextul speculațiilor tot mai intense potrivit cărora raidul american asupra Caracasului, soldat cu capturarea lui Maduro, nu ar fi fost posibil fără sprijin din interiorul regimului.

Donald Trump a afirmat că Delcy Rodriguez va colabora cu Washingtonul în administrarea Venezuelei, în ciuda faptului că aceasta a cerut eliberarea imediată a lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores, acuzând SUA de „răpire” și subliniind că Venezuela „nu va fi niciodată colonia nimănui”.

Într-o intervenție la postul columbian de televiziune NTN24, Francisco Santos a precizat: „

Nu l-au scos ei. L-au predat. Sunt absolut sigur că Delcy Rodriguez l-a predat”.

El a adăugat:

„Dacă pui cap la cap toate informațiile, devine clar că a fost o operațiune în care cineva din interior l-a livrat”.

Santos a descris strategia lui Trump drept „foarte pragmatică”: capturarea lui Maduro, instalarea unei tranziții cu un personaj din interiorul regimului și obținerea de beneficii economice, în special din sectorul petrolier. În acest context, Delcy Rodriguez ar fi fost considerată de administrația americană „una dintre cele mai puțin rele opțiuni”.

Fostul oficial columbian a mai comentat că diferențele între Maduro și Rodriguez „sunt minime”. Referindu-se la liderul venezuelean cu apelativul „Padrino” („Nașul”), Santos a spus:

„Dacă Padrino și Diosdado Cabello reprezintă 100% criminalitate, atunci Delcy ar fi la 97%”.

Delcy Rodriguez, în vârstă de 56 de ani, este jurist de profesie, cu studii postuniversitare la Paris și la Birkbeck College din Londra. Ea provine dintr-o familie cu tradiție în activismul de stânga – tatăl său a murit în detenție în 1976 – și a fost numită vicepreședinte al Venezuelei în 2018, după ce a devenit prima femeie ministru de Externe al țării.

În ciuda avertismentelor lui Trump privind posibile atacuri americane asupra liderilor regimului dacă nu cooperează, Rodriguez a menținut un discurs dur. Ea a cerut eliberarea imediată a lui Maduro dintr-o închisoare din New York și a afirmat că „istoria și justiția îi vor face să plătească pe extremiștii care au provocat această agresiune armată împotriva țării noastre”.