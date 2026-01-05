Indicele ROBOR la 3 luni, utilizat pentru calculul dobânzilor variabile la creditele în lei contractate de populație înainte de luna mai 2019, precum și pentru împrumuturile acordate companiilor, a fost cotat luni, în prima zi bancară din 2026, la 6,14%, conform datelor oficiale publicate de Banca Națională a României.

Același nivel a fost înregistrat și la închiderea anului 2025. Comparativ cu începutul anului trecut, când ROBOR la 3 luni se situa la 5,92% (3 ianuarie 2025), indicele a înregistrat o creștere de aproximativ 3,7% în termeni relativi, reflectând menținerea unor condiții monetare restrictive pe parcursul anului trecut.

În pofida nivelului ridicat actual, analiștii financiari anticipează o ușoară corecție în următoarele trimestre. Potrivit celui mai recent sondaj realizat de Asociația CFA România, publicat în luna decembrie, ROBOR la 3 luni este estimat să ajungă la 5,82% în următoarele 12 luni.

Această proiecție este corelată cu așteptările privind o temperare graduală a inflației și cu eventuale ajustări ale politicii monetare, în funcție de evoluțiile economice interne și externe.

În ceea ce privește indicii ROBOR pe termen mai lung, aceștia au început anul 2026 cu valori ușor mai ridicate:

ROBOR la 6 luni, utilizat în principal la calculul dobânzilor variabile pentru creditele ipotecare în lei, a fost cotat la 6,28%;

ROBOR la 12 luni a urcat la 6,49%, de la 6,48% la data de 31 decembrie 2025.

Creșterile marginale ale indicilor pe termen mediu și lung reflectă prudența pieței bancare și a investitorilor în privința perspectivelor economice, precum și a riscurilor asociate deficitului bugetar și contextului geopolitic.

Pentru persoanele fizice cu credite în lei contractate înainte de mai 2019, nivelul ROBOR rămâne un factor esențial în determinarea ratelor lunare. Stabilizarea ROBOR la 3 luni sugerează, pe termen scurt, menținerea ratelor la niveluri ridicate, fără noi majorări semnificative.

În cazul creditelor ipotecare cu dobândă variabilă raportate la ROBOR la 6 luni, micile creșteri pot avea un impact limitat asupra ratelor, însă menținerea indicilor peste pragul de 6% continuă să exercite presiune asupra bugetelor gospodăriilor.

ROBOR rămâne relevant în special pentru creditele mai vechi și pentru împrumuturile acordate companiilor, în timp ce majoritatea creditelor noi pentru populație sunt calculate în funcție de IRCC. Diferențele dintre cei doi indici sunt atent urmărite de debitori, într-un context în care costurile de finanțare rămân ridicate, iar accesul la creditare este mai restrictiv.

Evoluția viitoare a ROBOR va depinde de deciziile de politică monetară ale BNR, de dinamica inflației, de evoluția deficitului bugetar și de condițiile financiare internaționale.