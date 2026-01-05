BNR a inițiat acest studiu pentru a obține o imagine clară asupra averilor și obiceiurilor de consum ale populației. Colectarea acestor date este esențială pentru înțelegerea distribuției resurselor materiale în România și pentru fundamentarea politicilor economice viitoare.

Peste 12.000 de gospodării selectate la nivel național vor fi vizitate, iar datele vor include informații despre proprietăți, economii și tipurile de cheltuieli. Această abordare oferă o imagine mult mai exactă decât cifrele statistice obținute din alte surse administrative.

„BNR își propune să afle nivelul real al averilor și al consumului populației”, au declarat reprezentanții băncii.

Studiul urmărește să surprindă diferențele dintre diversele clase sociale și să arate modul în care resursele sunt gestionate la nivel individual și familial.

Pentru realizarea cercetării, BNR a atribuit Institutului Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) un contract în valoare de 4,49 milioane de lei. Contractul presupune efectuarea unei cercetări statistice complexe care să includă date despre avuția, veniturile și consumul gospodăriilor.

Această colaborare este necesară pentru ca România să respecte cerințele Uniunii Europene privind raportarea datelor statistice. Studiul va oferi informații care nu pot fi obținute prin alte surse administrative și va permite compararea datelor la nivel european.

„Studiul va permite României să respecte standardele europene de raportare statistică”, au explicat reprezentanții BNR.

Datele colectate vor fi folosite atât în scopuri statistice oficiale, cât și pentru analiza economică internă a băncii.

Cercetarea va fi organizată în trei etape: pregătirea, colectarea și post-colectarea datelor. Etapa de pregătire, cu o durată de până la cinci luni, va include elaborarea chestionarului, dezvoltarea platformei informatice și instruirea operatorilor de interviu.

Colectarea datelor va începe în martie 2026 și se va desfășura până în decembrie aceluiași an. Interviurile vor fi realizate direct la domiciliul participanților și pot dura între 45 și 90 de minute, în funcție de complexitatea veniturilor și proprietăților gospodăriei.

Etapa finală, de post-colectare, poate dura până la 17 luni și presupune analiza, validarea și centralizarea informațiilor. Acest proces detaliat este necesar pentru a asigura corectitudinea și fiabilitatea datelor, astfel încât rezultatele să fie relevante pentru raportările statistice și planificarea economică.

„Interviurile pot dura până la 90 de minute în cazul gospodăriilor din clasele mijlocie și de lux”.

Această metodă permite obținerea unor informații detaliate despre proprietăți, economii și cheltuieli, esențiale pentru o imagine completă a situației economice a populației.

Studiul va fi realizat pe un eșantion principal de 12.000 de gospodării, la care se adaugă o rezervă de 6.200 de gospodării, pentru a asigura reprezentativitatea și acuratețea rezultatelor. Eșantionul reflectă diversitatea socială și economică a populației României.

Durata medie a unui interviu este estimată la 45 de minute, însă pentru gospodăriile cu venituri mai mari sau situate în mediul urban discuțiile pot ajunge la 90 de minute. Această abordare detaliată permite colectarea unor informații precise despre averi, consum și veniturile gospodăriilor, oferind o imagine completă a distribuției resurselor în România.