Consiliul Județean Alba pregătește noi tarife pentru serviciile oferite de Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor începând cu anul 2026. Modificările vizează atât serviciile standard, cât și cele cu caracter de urgență, reflectând eforturile autorităților de a asigura proceduri eficiente și rapide pentru cetățeni.

Printre serviciile supuse taxării se numără furnizarea datelor din Registrul Național de Evidență a Persoanelor, eliberarea cărților de identitate, precum și transcrierea actelor de stare civilă provenite din străinătate. Tarifele propuse includ:

4 lei pentru accesarea informațiilor din Registrul Național;

7 lei pentru eliberarea cărții de identitate în formatul clasic (model 1997);

1 leu pentru cartea de identitate provizorie.

Pentru serviciile efectuate în regim de urgență, costurile vor fi mai mari, având în vedere timpul redus de procesare. Astfel, cetățenii care solicită:

transcrierea actelor de stare civilă întocmite în străinătate în doar 3 zile lucrătoare vor plăti 300 lei;

schimbarea numelui prin procedură administrativă, finalizată în 5 zile lucrătoare, vor achita 500 lei;

aprobarea mențiunilor legate de modificările statutului civil într-un termen de 5 zile lucrătoare va costa 300 lei.

Alte servicii includ verificarea persoanelor în sistemul electronic al Registrului Național de Evidență a Persoanelor, pentru care se percep 10 lei, și eliberarea rapidă a certificatelor privind domiciliul în termen de 3 zile lucrătoare, cu un tarif de 50 lei.

Noile taxe au fost stabilite pentru a acoperi cheltuielile administrative și operaționale ale direcției, asigurând în același timp accesul cetățenilor la servicii mai rapide atunci când există necesități urgente.

Pentru anul 2026, autoritățile din București au stabilit o structură clară a taxelor pentru eliberarea actelor de identitate, menită să fie în mare parte uniformă la nivelul întregului oraș. Totuși, unele servicii și modalități de plată diferă în funcție de sector, reflectând nevoia de flexibilitate în funcționarea Direcțiilor de Evidență a Persoanelor.

În ceea ce privește tarifele standard, acestea includ:

Cartea Electronică de Identitate (CEI) – gratuită până la 30 iunie 2026, fiind subvenționată prin PNRR; în cazul în care fondurile se epuizează, costul va fi de aproximativ 70 lei;

Cartea de Identitate Simplă (CIS) – 40 lei;

Cartea de Identitate standard – 7 lei;

Cartea de Identitate Provizorie – 1 leu.

Pe lângă acestea, fiecare sector aplică anumite particularități privind modalitățile de plată și serviciile speciale: