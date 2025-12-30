Indicele ROBOR la trei luni, care influențează dobânzile la creditele de consum în lei cu dobândă variabilă, a înregistrat o ușoară scădere, ajungând marți la 6,14% pe an, comparativ cu 6,17% în ziua precedentă, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR). La începutul anului, acest indicator era de 5,92%, semnalând o tendință ascendentă pe parcursul lunilor trecute.

Și nivelurile ROBOR pentru creditele ipotecare cu dobândă variabilă au scăzut ușor. Indicele la șase luni a coborât la 6,28%, de la 6,31%, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 6,48%, față de 6,51% în ședința anterioară.

În ceea ce privește IRCC (indicele de referință pentru creditele consumatorilor), utilizat pentru calcularea dobânzilor la creditele noi în lei, acesta a urcat la 6,06% pe an. Valoarea reflectă media aritmetică a ratelor zilnice din trimestrul II 2025 și marchează cel mai ridicat nivel înregistrat de acest indicator de la introducerea sa.

Aceste evoluții arată o stabilizare temporară a costurilor de finanțare, însă nivelurile rămân semnificativ peste valorile înregistrate la începutul anului, menținând presiunea asupra consumatorilor și a celor care accesează credite ipotecare.

De la 1 ianuarie, IRCC aplicabil creditelor în lei va fi de 5,685% pe an, în scădere față de nivelul curent de 6,06%. Această valoare se bazează pe media tranzacțiilor interbancare din trimestrul al III-lea al anului 2025 și va fi completată de marja stabilită de fiecare bancă pentru calcularea dobânzii finale.

Analiștii estimează că reducerea ratelor lunare pentru creditele ipotecare va fi de minimum 3%, indiferent de perioada de rambursare sau suma împrumutată. În următoarele luni, IRCC ar putea scădea și mai mult, până la 5,57% începând cu 1 aprilie 2026, ceea ce ar putea aduce o reducere de circa 3,5% a ratelor pentru creditele existente.

Potrivit Adrian Codirlașu, președintele CFA România, aceste modificări se traduc într-o diminuare medie a ratelor lunare cu aproximativ 100 de lei, în funcție de durata împrumutului și de condițiile contractuale.