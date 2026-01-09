Bateria este adesea primul element afectat al mașinii. Chiar și în repaus, aceasta pierde treptat energie, iar dacă nu pornești motorul timp de săptămâni sau luni, poate ajunge la punctul în care nu mai poate fi reîncărcată.

Pe lângă baterie, și frâna de mână poate crea surprize neplăcute. Dacă mașina rămâne parcată luni de zile cu frâna trasă, arcurile acesteia pot rugini, se pot bloca sau rămân întinse, iar plăcuțele de frână se lipesc, făcând prima pornire a vehiculului un adevărat test de răbdare. Discurile de frână, la rândul lor, se oxidează și pot rămâne lipite de etriere, iar etrierele în sine, dacă nu sunt folosite, se acoperă de rugină, riscând să cedeze atunci când ai mai multă nevoie de ele în mers.

Anvelopele suferă de asemenea, presiunea scade constant, iar roțile pot căpăta zone plate, ceea ce afectează atât confortul, cât și siguranța la condus. Garniturile, inclusiv cele de la baia de ulei sau capacul de la tacheți, sunt sensibile la lipsa mișcării și a lubrifierii: dacă nu sunt folosite, crăpăturile apar mult mai repede decât te-ai aștepta, exact ca pielea neîngrijită în frig.

Sistemul de răcire și componentele electrice nu sunt ferite de probleme. Pompa de apă poate fi blocată de reziduurile întărite din antigel, iar termostatul se poate bloca în poziția deschisă sau închisă, fie supraîncălzind motorul, fie menținându-l mereu sub temperatura optimă. Releele și alte componente electrice pot suferi oxidări din cauza condensului, afectând astfel sistemele vitale ale mașinii.

Chiar și sistemul de climatizare are de suferit. Dacă aerul condiționat nu funcționează, garniturile nelubrifiate se fisurează, iar freonul se poate evapora, reducând eficiența acestuia atunci când vei avea nevoie de el. Injectoarele, care funcționează pe bază de lichid, pot acumula depuneri solide care blochează fluxul de combustibil și duc la defectarea prematură a sistemului.

Toate aceste probleme demonstrează că o mașină neutilizată luni sau ani de zile poate avea nevoie de reparații costisitoare. Este mai sigur și mai avantajos să pornești automobilul periodic, să îl conduci chiar și pentru câteva minute și să acorzi atenție întreținerii preventive, decât să lași problemele să se adune până când te vei confrunta cu cheltuieli neașteptate.

Chiar și câteva minute de condus pe săptămână sau pe lună pot face diferența între o mașină sănătoasă și un proiect de reparații. Decât să ajungi să înlocuiești baterii, frâne, garnituri sau termostat, mai bine folosești mașina periodic și te bucuri de ea în siguranță.