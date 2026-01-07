Reparația cazanului de abur nr. 4 de la CET București Sud a fost finalizată, iar echipamentul funcționează din nou în siguranță, conform regulilor tehnice, a anunțat, miercuri, ELCEN. Problema recentă nu a fost o defecțiune gravă, ci o situație normală, controlată, pentru un sistem vechi și aflat sub presiune mare.

ELCEN precizează că, pe perioada când acest cazan a fost oprit temporar, furnizarea căldurii către oraș nu a fost întreruptă. CET București Sud a funcționat cu celelalte echipamente disponibile – cazanul de abur nr. 3, turbina nr. 3 și două cazane de apă fierbinte – asigurând continuu energia termică.

Din cauza acestei situații, apa caldă livrată a fost puțin mai rece decât normal, dar fără probleme majore pentru consumatori. ELCEN subliniază că ei livrează căldura până la centrală, iar de acolo Termoenergetica o distribuie către locuințe. O parte din apă se pierde în conductele vechi, ceea ce poate reduce temperatura la robinete sau calorifere.

Compania explică că orice lipsă de căldură sau apă caldă nu este din cauza ELCEN, ci din cauza rețelei vechi de termoficare, operată de Termoenergetica. În prezent, CET București Sud funcționează într-un context tehnic dificil, influențat și de modul în care Termoenergetica gestionează sistemul, ceea ce uneori schimbă parametrii normali de funcționare.

Comparativ cu anul trecut, CET București Sud folosește acum de două ori mai multă apă de adaos decât de obicei.

ELCEN spune că trebuie să trimită această apă de la toate centralele pentru a compensa pierderile din rețeaua de termoficare. Pierderile apar din cauza conductelor vechi, ruginite sau fisurate, și a defecțiunilor frecvente. În prezent, cantitatea de apă trimisă în sistem depășește 2000 tone pe oră.

Folosirea continuă a apei în acest mod afectează echipamentele, obligând CET să funcționeze în condiții anormale, ceea ce poate duce la deteriorarea lor și pune în pericol siguranța și continuitatea furnizării căldurii. Echipamentele din CET București Sud au peste 50-60 de ani, iar funcționarea lor este menținută doar prin eforturile continue ale specialiștilor, în condițiile unei finanțări insuficiente de lungă durată.

În plus, datoria Termoenergetica către ELCEN, de circa 1,5 miliarde lei, pune o presiune mare pe companie și afectează întreținerea, investițiile și plata furnizorilor. Lipsa modernizărilor la timp a făcut ca CET să nu aibă capacități de rezervă, adică echipamente care să poată prelua producția dacă un cazan se oprește. Aceasta este o consecință directă a subfinanțării și întârzierii modernizărilor.

ELCEN avertizează că, atât timp cât centralele sunt vechi și nu se fac investiții majore, riscul unor probleme tehnice nu poate fi eliminat complet. Modernizarea centralelor este esențială pentru siguranța sistemului.

Orice problemă în aprovizionare sau presiune pe bani poate provoca riscuri pentru funcționarea sistemului de termoficare, care nu țin doar de ELCEN, ci de întregul sistem. Pentru a asigura furnizarea sigură a energiei pe termen lung, este nevoie de un cadru financiar stabil, care să permită plata furnizorilor, menținerea personalului calificat și realizarea mentenanței și investițiilor.