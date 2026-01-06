ELCEN a comunicat că intervenția realizată asupra cazanului de abur nr. 4 din cadrul CET București Sud a fost finalizată, iar echipamentul a fost repus în funcțiune în condiții de siguranță, cu respectarea tuturor procedurilor tehnice aplicabile. Potrivit companiei, situația apărută a fost una gestionată în limitele normale pentru un sistem energetic vechi, supus în mod constant unei presiuni tehnice ridicate.

Reprezentanții ELCEN precizează că evenimentul recent nu a fost o avarie majoră, ci un incident tehnic care a fost controlat fără riscuri pentru siguranța instalațiilor sau a personalului. În acest context, compania subliniază că producția de energie termică nu a fost întreruptă în niciun moment pe durata indisponibilității temporare a acestui grup energetic.

Pe întreaga perioadă a intervenției, CET București Sud a funcționat cu cazanul de abur nr. 3, turbina de abur nr. 3 și două cazane de apă fierbinte. Această configurație a permis menținerea continuității livrării agentului termic către rețeaua de termoficare, chiar dacă parametrii de funcționare nu au fost la nivelul solicitat de operatorul rețelei.

Cei de la companie explică faptul că, din cauza acestui regim de funcționare, temperatura agentului termic livrat a fost mai redusă decât cea cerută de Termoenergetica. Consecința directă a fost o temperatură mai scăzută a apei care a ajuns în calorifere sau la robinetele din locuințe, situație care, din perspectiva producătorului, nu a avut un impact major asupra consumatorilor.

În explicațiile lor, reprezentanții companiei insistă asupra delimitării clare a responsabilităților în lanțul de furnizare a energiei termice. Compania arată că livrarea agentului termic se face până la limita centralei, de unde acesta este preluat și distribuit către consumatori de către Termoenergetica, operatorul rețelei de termoficare din București.

Potrivit companiei, o mare parte din apa care pleacă din centrale se pierde în sol din cauza conductelor vechi și degradate ale rețelei operate de Termoenergetica. Aceste pierderi au un impact direct asupra cantității și temperaturii agentului termic care ajunge efectiv la consumatori.

Reprezentanții companiei subliniază că, în situația în care agentul termic livrat de ELCEN, chiar și la temperaturi mai scăzute, ar fi distribuit către populație în aceleași condiții în care este preluat din centrale, disconfortul termic resimțit în locuințe nu ar fi unul semnificativ.

În acest context, aceștia atrag atenția că eventualele zone în care furnizarea căldurii sau a apei calde a fost sau este în continuare sistată nu au legătură cu activitatea sa, ci sunt consecința funcționării și stării tehnice a rețelei de termoficare administrate de Termoenergetica.

Compania mai precizează că exploatarea instalațiilor din CET București Sud are loc într-un context tehnic dificil, influențat inclusiv de regimurile hidraulice din sistemul de termoficare. Aceste condiții impun un mod de operare diferit față de parametrii normali, cu efecte directe asupra instalațiilor din centrale.

Comparativ cu perioada similară a anului trecut, CET București Sud funcționează în prezent cu un debit de apă de adaos semnificativ mai mare, de aproximativ două ori peste nivelurile considerate uzuale. ELCEN este nevoită să furnizeze apă de adaos din toate centralele sale pentru a compensa pierderile constante din rețeaua de termoficare.

Concret, cantitatea de apă de adaos livrată este determinată direct de starea tehnică a rețelei, afectată de coroziune, fisuri și avarii frecvente. În acest moment, valorile cantităților de apă de adaos introduse în sistem din CET-urile ELCEN depășesc 2000 de tone pe oră, pentru a înlocui apa care se pierde în pământ.

ELCEN avertizează că menținerea pe termen lung a acestui regim de funcționare afectează grav instalațiile, care sunt obligate să opereze în condiții anormale. Această situație poate conduce la deteriorări ireversibile ale echipamentelor energetice, cu impact asupra siguranței și continuității producției de energie termică.

Echipamentele din CET București Sud funcționează de peste 50–60 de ani, iar menținerea lor în exploatare este rezultatul eforturilor continue ale specialiștilor ELCEN, într-un context marcat de subfinanțare îndelungată. Compania subliniază că această realitate limitează capacitatea de a preveni complet apariția incidentelor tehnice.

În același timp, datoria acumulată de Termoenergetica față de ELCEN, estimată la aproximativ 1,5 miliarde de lei, exercită o presiune economică majoră asupra producătorului de energie termică. Această situație afectează direct capacitatea companiei de a susține lucrările de mentenanță, investițiile necesare și plata furnizorilor.

ELCEN arată că lipsa investițiilor majore realizate la timp a dus la inexistența unor capacități de rezervă care să poată prelua imediat producția în cazul indisponibilizării temporare a unui grup energetic. Această vulnerabilitate este descrisă ca fiind o consecință directă a subfinanțării cronice și a întârzierilor în programele de modernizare.

Atât timp cât sistemul energetic continuă să funcționeze cu echipamente foarte vechi și fără modernizări majore, riscul apariției unor incidente tehnice similare nu poate fi eliminat complet. ELCEN subliniază că investițiile în modernizarea centralelor sunt esențiale pentru reducerea acestor riscuri.

Compania mai avertizează că orice disfuncționalitate în lanțul de aprovizionare sau presiune suplimentară asupra resurselor financiare poate genera riscuri operaționale care nu țin exclusiv de ELCEN, ci de întregul ecosistem al serviciului public de termoficare. În acest sens, siguranța alimentării cu energie nu poate fi susținută pe termen lung fără un cadru financiar funcțional și predictibil, care să permită plata la timp a furnizorilor, menținerea personalului calificat și realizarea lucrărilor de mentenanță și investiții.