Bucureștenii din mai multe sectoare ale Capitalei se confruntă din nou cu probleme la furnizarea agentului termic, după ce, duminică dimineață, o defecțiune a fost semnalată la CET Sud – ELCEN, unitate administrată de Ministerul Energiei.

Potrivit Termoenergetica, avaria a survenit la un cazan-turbină responsabil pentru încălzirea unui volum mare de apă, iar efectele se resimt în prezent în sectoarele 2 și 3, precum și parțial în sectoarele 4 și 5. Pentru a limita disconfortul, o parte dintre consumatorii din Sectorul 4 vor fi redirecționați către CET Progresul.

„Problema a apărut la un cazan-turbină care încălzește sute de litri de apă”, arată compania.

Reprezentanții companiei au precizat că remedierea problemei este estimată să dureze până pe 7 ianuarie. După repunerea în funcțiune a cazanului, va fi nevoie de aproximativ 24 de ore pentru ca agentul termic să atingă parametrii normali în toate punctele afectate.

„Potrivit ELCEN, termenul estimat pentru remedierea avariei este data de 7 ianuarie. Apoi, după finalizarea lucrărilor și repunerea în funcțiune a cazanului-turbină, este necesar un interval de aproximativ 24 de ore pentru ca temperatura agentului termic să ajungă la parametri normali în toate punctele termice afectate și în casele voastre”, susține Termoenergetica într-o postare făcută pe Facebook.

Aceasta nu este prima astfel de situație din această perioadă. Pe 27 decembrie, o avarie similară a lăsat fără apă caldă și căldură locuitorii din sectoarele 2 și 3, precum și parțial din sectoarele 4 și 5.

În acest moment, temperatura agentului termic pe turul primar se situează în jurul valorii de 87°C, sub comanda solicitată de 95°C, însoțită de presiuni reduse. De asemenea, la CET Sud, debitul maxim livrat se ridică la aproximativ 5.000–5.500 t/h, insuficient pentru a menține parametrii optimi de funcționare.

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, duminică, prognoza pentru Capitală, iar meteorologii avertizează că bucureștenii vor avea parte de vreme mohorâtă și instabilă în următoarele două zile. Ploile vor continua, iar în anumite intervale există riscul formării poleiului, pe fondul scăderii temperaturilor.

În perioada 4–5 ianuarie, valorile termice vor fi ușor mai coborâte față de ziua precedentă. Cerul va rămâne predominant acoperit, iar precipitațiile sub formă de ploaie vor apărea mai ales seara și pe timpul nopții, când pot apărea și depuneri de polei. Vântul va avea intensitate slabă până la moderată. Temperaturile maxime vor atinge 4–5 grade Celsius, iar minimele se vor apropia de pragul de îngheț.

Pentru intervalul 5–6 ianuarie, meteorologii anunță o răcire suplimentară, cu temperaturi diurne apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi în continuare noros, iar ploile vor persista temporar, în special la începutul intervalului, când poleiul rămâne un risc. Vântul va sufla mai alert pe parcursul zilei, cu rafale ce pot ajunge la 30–35 km/h, urmând să slăbească noaptea. Maxima zilei va fi de aproximativ 2 grade, iar minima se va situa între 0 și 1 grad, cu posibilitate de ceață în cursul nopții.