BVB subliniază că nu solicită niciodată date personale sau bancare prin intermediul site-ului oficial și recomandă investitorilor să verifice cu atenție adresa URL, site-ul autentic fiind www.bvb.ro.

Distribuirea dividendelor se face exclusiv prin Depozitarul Central, agenții de plată desemnați de emitenți sau prin brokerul la care investitorul are cont, iar BVB nu efectuează plăți directe către persoane fizice.

„Bursa de Valori București (BVB) dorește să informeze publicul larg cu privire la apariția unor site-uri înșelătoare care copiază identitatea vizuală a BVB pentru a colecta în mod ilegal date cu caracter personal și informații bancare sensibile. Persoane necunoscute au creat pagini de internet care copiază aspectul grafic al paginii oficiale a Bursei (www.bvb.ro). Sub pretextul fals că utilizatorii sunt eligibili pentru retragerea unor dividende în valoare de peste 23.000 de lei, atacatorii solicită completarea unui formular cu date critice, printre care Codul Numeric Personal (CNP), contul IBAN, numărul de telefon, adresa de e-mail. Aceste informații pot fi utilizate, ulterior, pentru a accesa conturile bancare ale victimelor și pentru a sustrage fonduri. Bursa de Valori București precizează clar că nu solicită niciodată date personale sau bancare direct pe site-ul propriu în scopul plății dividendelor”, a transmis Bursa de Valori București (BVB) într-un comunicat.

Pentru siguranța online, investitorii sunt sfătuiți să nu furnizeze date bancare pe site-uri care promit sume neașteptate, să verifice informațiile primite și să contacteze instituțiile oficiale înainte de a lua orice măsură. BVB cooperează cu autoritățile pentru raportarea și închiderea acestor site-uri înșelătoare.

„Pentru siguranța dumneavoastră în mediul online, vă indicăm să urmați aceste reguli: Verificați întotdeauna adresa URL: Site-ul oficial al BVB este www.bvb.ro. Orice altă variație a numelui sau extensiei este un indicator de înșelăciune.

Sursa dividendelor: Distribuirea dividendelor se realizează exclusiv prin intermediul Depozitarului Central, al agenților de plată desemnați de emitenți sau prin intermediul brokerului la care aveți deschis contul de tranzacționare. BVB nu face plăți directe către investitori.

Nu furnizați date bancare: Nu introduceți niciodată datele cardului sau codurile de autentificare pe site-uri care promit sume de bani neașteptate.

Verificați informațiile: Dacă primiți astfel de mesaje, contactați imediat instituția menționată prin canalele oficiale de comunicare înainte de a lua orice măsură”, arată comunicatul.

De asemenea, publicul este avertizat să nu răspundă solicitărilor persoanelor care pretind în mod fals că sunt angajați ai BVB sau ai Depozitarului Central, și să nu instaleze aplicații pentru telefoanele mobile care promit bani sau tranzacții. Singura modalitate sigură de a investi în companii listate la BVB este deschiderea unui cont de tranzacționare prin intermediari autorizați.

„Echipa Bursei de Valori București cooperează cu autoritățile competente pentru raportarea și închiderea acestor site-uri înșelătoare. Totodată, vă atragem atenția să nu dați curs sub nicio formă solicitărilor primite de la persoane necunoscute care își atribuie în mod mincinos calitatea de angajați ai BVB și ai Depozitarului Central. BVB si DC nu solicită și nu vor solicita date cu caracter personal și nici instalarea unor aplicații pentru telefoanele mobile în scopul obținerii unor sume de bani sau realizării oricăror tipuri de tranzacții”, a subliniat BVB.

Lista intermediarilor autorizați poate fi consultată aici.