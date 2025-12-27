Termoenergetica a transmis că defecțiunea va fi remediată pe parcursul zilei, însă a avertizat că poate dura până la 24 de ore până când serviciile vor fi restabilite complet și apa caldă și căldura vor ajunge din nou la robinete și calorifere.

Termoenergetica a anunțat că până sâmbătă seara vor fi repornite cele două cazane de Apă Fierbinte care, în prezent, „nu funcționează la parametri normali”, iar „producția de energie termică este redusă temporar”, ca urmare a avariei de la CET Sud, unitate deținută de ELCEN, companie a Ministerului Energiei.

Din cauza acestei defecțiuni, sectoarele 2 și 3 din București sunt cele mai afectate, în timp ce sectoarele 4 și 5 resimt problema parțial.

Termoenergetica precizează că poate dura până la 24 de ore până când apa caldă și căldura vor fi complet restabilite la robinete și calorifere.

Reprezentanții Termoenergetica informează că echipele de intervenție acționează la fața locului. Primul cazan a fost repus în funcțiune la ora 16:00, iar cel de-al doilea este programat să fie pornit până la ora 18:00.

„Atenție! Este nevoie de aproximativ 24 de ore până când sistemul să se echilibreze, iar apa caldă și căldura să ajungă complet la robinetele și în caloriferele voastre”, este mesajul transmis de Termoenergetica.

Directorul Termoenergetica, Adela Ciudoescu, a declarat că în jur de 1.100 de blocuri dintr-un total de 9.000 sunt afectate de oprirea agentului termic, precizând că această situație nu are nicio legătură cu alegerile pentru Primăria Capitalei, contrar speculațiilor de pe rețelele sociale.

„Acest acest sistem a funcționat continuu timp de 2-3 săptămâni, dar în continuare există zone sensibile, care permanent au fost monitorizate, și pentru a preveni avariile majore – să nu uităm că se apropie sărbătorile de iarnă – a fost necesară oprirea în anumite zone ale Bucureștiului, pentru a evita cu adevărat o avarie majoră care ar periclita funcționarea la mult, mult mai multe blocuri”, a subliniat reprezentanta Termoenergetica.

Ea a precizat că, etapizat, din această seară zonele afectate vor primi treptat apă caldă și căldură, pe măsură ce lucrările se finalizează.

Directorul Termoenergetica, Adela Ciudoescu, a declarat pentru Digi24 că echipele lucrează continuu pentru remedierea avariilor și integrarea conductelor modernizate. Pe Șoseaua Iancului, încă din această seară începe încărcarea instalației, iar în Sector 4 se intervine atât pe avarii, cât și pe tronsoanele noi de conducte. Ciudoescu a explicat că sistemul va fi pus în funcțiune treptat, iar până la finalul săptămânii toate blocurile afectate vor fi alimentate cu agent termic.

Ea a mai subliniat că reabilitarea conductelor va reduce întreruperile, însă avarii temporare pot apărea, iar lucrările pentru înlocuirea țevilor vechi vor fi reluate abia primăvara, când furnizarea căldurii va fi sistată.