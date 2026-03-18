Electrocentrale București (ELCEN) a precizat că au fost depuse șase oferte din partea unor operatori economici de anvergură internațională, ceea ce indică un interes ridicat pentru implementarea proiectului, potrivit datelor comunicate pe 17 martie.

Anunțul vine după o perioadă dificilă pentru sistemul de termoficare din București. Încă din primele zile ale anului 2026, numeroase blocuri au rămas fără apă caldă și căldură din cauza avariilor produse la CET Sud. Problemele nu s-au oprit odată cu remedierea defecțiunilor, întrucât agentul termic nu a fost livrat în condiții normale pentru mulți locuitori ai Capitalei. În luna ianuarie, compania anunța că centralele funcționau peste limitele obișnuite, fiind necesară o presiune mai mare pentru menținerea temperaturii în condiții de ger.

Situația a continuat și în februarie, când o nouă avarie la CET Sud a afectat aproape 4.000 de blocuri, care au rămas fără agent termic.

Noua centrală propusă de ELCEN va produce energie electrică și termică cu un randament de peste 85% și va contribui la reducerea semnificativă a emisiilor. Totodată, proiectul este gândit pentru a crește siguranța alimentării cu căldură și apă caldă și pentru a consolida stabilitatea și echilibrul Sistemului Energetic Național, prin utilizarea unor capacități moderne și flexibile.

Un element important al investiției este utilizarea tehnologiei „hydrogen ready”, care va permite integrarea hidrogenului în mixul energetic în viitor. Această soluție presupune funcționarea instalațiilor cu un amestec de gaze naturale și hidrogen, în linie cu obiectivele de decarbonare.

Proiectul reprezintă prima etapă concretă dintr-un program mai amplu de investiții, care include și dezvoltarea unor noi capacități la Grozăvești și Progresu, toate finanțate prin Fondul pentru Modernizare.

Procedura de achiziție pentru această investiție a fost lansată încă din decembrie, prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Valoarea estimată a proiectului depășește 2,1 miliarde de lei, echivalentul a peste 418 milioane de euro, iar capacitatea de producție vizată este de 275 MW.

Noua centrală ar urma să depășească inclusiv capacitatea actuală de funcționare a CET București Sud. De asemenea, puterea planificată este mai mare decât cea a Hidrocentrala Vidraru, care poate livra în sistemul național aproximativ 220 MW în perioadele de vârf.