Începând cu 1 ianuarie 2026, proprietarii de mașini hibride din România se confruntă cu impozite mult mai mari față de cât plăteau până acum și, mai ales, mai mari decât în cazul unor autoturisme vechi, care poluează mult mai mult. Această situație a generat critici puternice din partea specialiștilor și a cetățenilor.

Profesorul universitar de economie Bogdan Glăvan a explicat, pe pagina sa de Facebook, că deține o Honda veche de 19 ani, care s-a dovedit extrem de fiabilă, parcurgând 350.000 km fără să fie necesară înlocuirea vreunei piese, cu excepția compresorului de aer condiționat.

El a precizat că se gândea să își schimbe mașina și să cumpere un autoturism hibrid nou de la Toyota, însă noile prevederi fiscale l-au determinat să se răzgândească.

Bgodan Glăvan a atras atenția că, potrivit Codului Fiscal, o mașină nouă hibridă Toyota poate fi impozitată cu aproximativ 1.000 de lei pe an, ceea ce reprezintă de 3,5 ori mai mult decât plătește pentru Honda sa veche.

El a subliniat că această situație este paradoxală, întrucât mașina hibridă consumă și emite jumătate din ceea ce consumă și emite autoturismul său actual.

Profesorul a mai remarcat că, în cazul comparării cu alte modele cu motoare termice din aceeași clasă, diferențele devin și mai evidente.

De exemplu, un BMW X1 cu motor 1.8 pe benzină consumă mai mult și emite mai multe noxe decât Toyota, dar impozitul pentru BMW este de 225 lei, adică de patru ori mai mic decât pentru Toyota.

Situația este similară pentru modele precum VW Tiguan sau Hyundai Tucson, unde autoturismele hibride noi primesc taxe mult mai mari decât vehiculele tradiționale mai poluante.

În plus, Bogdan Glăvan a atras atenția asupra diferențelor dintre mașinile hibride noi produse în România sau importate din alte țări. Astfel, un Toyota RAV4 sau Camry poate fi impozitat cu aproape 1.000 de lei, în timp ce un Renault Austral hibrid, de performanță similară, are un impozit de doar 107 lei.

Profesorul a mai precizat că un cetățean cu un BMW 530 a observat că plătește în Germania un impozit mai mic decât ar trebui să plătească în România, arătând că aceste taxe reprezintă, în opinia sa, o formă de aroganță și nesimțire fiscală.

El a concluzionat că România nu este o țară pentru oameni cinstiți și că legile fiscale, de multe ori, sunt făcute în interesul unor grupuri și pe spinarea cetățenilor, conținând aberații greu de întâlnit în alte părți.