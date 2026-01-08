Noile impozite pentru mașinile hibride stârnesc critici dure. Bogdan Glăvan: Nu am crezut că voi citi bătaia de joc din Codul Fiscal
Începând cu 1 ianuarie 2026, proprietarii de mașini hibride din România se confruntă cu impozite mult mai mari față de cât plăteau până acum și, mai ales, mai mari decât în cazul unor autoturisme vechi, care poluează mult mai mult. Această situație a generat critici puternice din partea specialiștilor și a cetățenilor.
Profesorul universitar de economie Bogdan Glăvan a explicat, pe pagina sa de Facebook, că deține o Honda veche de 19 ani, care s-a dovedit extrem de fiabilă, parcurgând 350.000 km fără să fie necesară înlocuirea vreunei piese, cu excepția compresorului de aer condiționat.
El a precizat că se gândea să își schimbe mașina și să cumpere un autoturism hibrid nou de la Toyota, însă noile prevederi fiscale l-au determinat să se răzgândească.
Bgodan Glăvan a atras atenția că, potrivit Codului Fiscal, o mașină nouă hibridă Toyota poate fi impozitată cu aproximativ 1.000 de lei pe an, ceea ce reprezintă de 3,5 ori mai mult decât plătește pentru Honda sa veche.
El a subliniat că această situație este paradoxală, întrucât mașina hibridă consumă și emite jumătate din ceea ce consumă și emite autoturismul său actual.
Glăvan: „Nesimțire + aroganță la pătrat. Iobagii români au mai fost umiliți o tură de niște nulități guralive”
Profesorul a mai remarcat că, în cazul comparării cu alte modele cu motoare termice din aceeași clasă, diferențele devin și mai evidente.
De exemplu, un BMW X1 cu motor 1.8 pe benzină consumă mai mult și emite mai multe noxe decât Toyota, dar impozitul pentru BMW este de 225 lei, adică de patru ori mai mic decât pentru Toyota.
Situația este similară pentru modele precum VW Tiguan sau Hyundai Tucson, unde autoturismele hibride noi primesc taxe mult mai mari decât vehiculele tradiționale mai poluante.
În plus, Bogdan Glăvan a atras atenția asupra diferențelor dintre mașinile hibride noi produse în România sau importate din alte țări. Astfel, un Toyota RAV4 sau Camry poate fi impozitat cu aproape 1.000 de lei, în timp ce un Renault Austral hibrid, de performanță similară, are un impozit de doar 107 lei.
Profesorul a mai precizat că un cetățean cu un BMW 530 a observat că plătește în Germania un impozit mai mic decât ar trebui să plătească în România, arătând că aceste taxe reprezintă, în opinia sa, o formă de aroganță și nesimțire fiscală.
El a concluzionat că România nu este o țară pentru oameni cinstiți și că legile fiscale, de multe ori, sunt făcute în interesul unor grupuri și pe spinarea cetățenilor, conținând aberații greu de întâlnit în alte părți.
Postarea integrală a profesorului Glăvan
„BĂTAIA DE JOC A STATULUI, ep. 15329
Am această Honda de 19 ani. Remarcabil de fiabilă, m-a purtat 350 000 km fără să necesite nici o piesă înlocuită, cu excepția compresorului AC.
Mă bătea gândul să o pensionez și să cumpăr una nouă hibrid de la Toyota. Însă nici în cele mai pesimiste scenarii nu am crezut că voi citi bătaia de joc din codul fiscal, care conține taxe aberante.
1 . Cum este posibil ca o mașină nouă de la Toyota, din aceeași clasă, care consumă și emite jumătate din ce consumă și emite Honda mea actuală, să aibă un impozit de 1000 de lei, adică de 3,5 ori mai mare decât plătesc la Honda?
2 . Cum este posibil ca o mașină nouă hibrid Toyota să aibă un impozit enorm în raport cu cazanele care circulă pe șosele?
3 . Cum este posibil ca mașini hibride noi să fie impozitate mai mult decât mașinile din aceeași clasă dar cu motor termic, care consumă și emit mai multe noxe? De exemplu, un BMW X1 cu motor 1.8 pe benzină consumă mai mult și emite mai multe noxe decât Toyota, dar geniile financiare ale României au stabilit pentru el un impozit de 225 lei, iar la Toyota de 1000 lei, adică de 4 ori mai mult. La fel stă treaba și dacă facem comparația cu VW Tiguan, Hyundai Tucson etc.
4 . Cum este posibil ca o mașină hibrid nouă Toyota (Mazda, Ford sunt și ele afectate) să aibă un impozit chiar și de 10 ori mai mare decât o mașină hibrid din aceeași clasă (pe pariu că e mai poluantă!) dar produsă în Franța sau în Germania? La Toyota RAV4 sau Camry impozitul este aproape 1000 de lei, în timp ce la Renault Austral impozitul este 107 lei.
România nu e o țară pentru oameni cinstiți. Aici e țara hoților, legile se fac în general din topor și pe clientelisme, pentru grupuri de interese, pe spinarea iobagilor, conținând aberații cum rar mai întâlnești pe planetă.
P.S. Un cetățean cu un BMW 530 a remarcat că plătește în Germania un impozit mai mic decât ar trebui să plătească în România. Asta deja nu mai este bezna minții, este nesimțire + aroganță la pătrat. În sfârșit s-a satisfăcut pohta imbecililor care au militat pentru taxe ca în Germania și iobagii români au mai fost umiliți o tură de niște nulități guralive”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Bogdan Glăvan, profesor universitar de economie.
