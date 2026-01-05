Piața auto din România a înregistrat o evoluție semnificativ pozitivă în luna decembrie 2025, potrivit datelor preliminare publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări și analizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA). Informațiile indică o accelerare puternică a înmatriculărilor de autoturisme noi față de finalul anului precedent, pe fondul unei cereri ridicate și al livrărilor concentrate spre final de an.

Conform datelor centralizate, în luna decembrie au fost înmatriculate 21.203 autoturisme noi, ceea ce reprezintă o creștere de 58,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Evoluția confirmă un final de an dinamic pentru industria auto, după un parcurs marcat de fluctuații de-a lungul lunilor precedente.

În ceea ce privește segmentul autoturismelor complet electrice, datele APIA arată o creștere mult mai modestă. În decembrie 2025 au fost înmatriculate 1.354 de vehicule electrice, în ușoară creștere, cu 1,4%, față de luna decembrie a anului anterior. Această evoluție sugerează o temperare a ritmului de creștere pe acest segment, în contextul modificărilor de politici de stimulare și al prudenței consumatorilor.

La nivelul întregului an 2025, piața auto a consemnat un bilanț pozitiv. Înmatriculările de autoturisme noi au ajuns la un total de 155.855 de unități, în creștere cu 4,7% față de anul 2024. Datele indică astfel o consolidare a pieței, în ciuda provocărilor economice și a incertitudinilor legate de costurile de producție și de tranziția către mobilitatea sustenabilă.

Conform ultimelor date privind înmatriculările, luna decembrie a marcat un volum de 21.203 unități.

Constructorul de la Mioveni continuă să fie preferatul românilor, Dacia înmatriculând 6.796 de unități doar în luna decembrie, o cotă de piață de peste 30%. Pe podiumul mărcilor se mai află Renault, cu 2.638 unități, și Toyota, care își consolidează poziția a treia cu 1.704 unități.

Dacia: 6.796 unități Renault: 2.638 unități Toyota: 1.704 unități Skoda: 1.148 unități Hyundai: 1.122 unități

Lupta pentru cel mai popular model a fost extrem de strânsă în ultima lună a anului. Dacia Duster a ieșit învingătoare cu 2.195 de unități, fiind urmată la o diferență minimă de „veteranul” Logan (2.133 unități).

Surpriza majoră vine însă de la noul model din gama constructorului autohton: Dacia Bigster. Aflat în primul său an complet de comercializare, SUV-ul de segment C a reușit să urce pe locul 5 în topul modelelor, cu 789 de unități înmatriculate într-o singură lună, depășind modele consacrate precum Dacia Jogger sau Skoda Octavia.

Dacia Duster: 2.195 unități

Dacia Logan: 2.133 unități

Renault Clio: 1.405 unități

Dacia Sandero: 830 unități

Dacia Bigster: 789 unități

Deși mărcile asiatice precum Toyota și Hyundai rămân extrem de puternice datorită ofertelor pe segmentul hibrid, luna decembrie a arătat o revenire în forță a grupului Renault (prin mărcile Dacia și Renault).

Totodată, mărci precum KGM (630 unități) și MG (526 unități) încep să devină prezențe constante în Top 10, semnalând o diversificare tot mai mare a opțiunilor cumpărătorilor români.

Europenii au început să semene tot mai mult cu americanii în ceea ce privește preferințele auto, arată datele recente. Dacă până acum mulți dintre europeni priveau cu reticență SUV-urile, preferând automobilele mai mici și eficiente din punct de vedere al consumului, trendurile ultimilor ani demonstrează că și pe Vechiul Continent modelele supradimensionate câștigă teren, scrie site-ul Motor1.

Potrivit unui raport al firmei de cercetare Dataforce, citat de Automotive News Europe, SUV-urile reprezentau aproape 60% din vânzările de mașini noi în Europa la finalul anului 2025, în creștere față de 41,3% în 2020.

Volkswagen se menține liderul incontestabil în acest segment, cu modelele T-Roc și Tiguan. Datele arată că T-Roc a înregistrat o creștere de 4,5% în primele unsprezece luni, ajungând la 196.123 de unități vândute, în timp ce Tiguan a urcat cu 1%, la 180.562 de unități.

Cu toate acestea, modelele non-SUV rămân extrem de populare. Dacia Sandero a ocupat primul loc în topul european, cu 225.862 de unități, deși a înregistrat o scădere de 8,7% comparativ cu anul precedent.

Pe locul al doilea s-a clasat Renault Clio, cu 206.583 de vehicule, în creștere cu 5,2%. Experții estimează că noua generație a modelului francez va menține interesul ridicat al cumpărătorilor și în 2026.

Declinul segmentului hatchback este evident: acesta reprezenta 35% din totalul vânzărilor de automobile la începutul deceniului, însă ponderea a scăzut acum la 23,9%. În termeni absoluți, vânzările au scăzut de la 4,2 milioane de unități în 2020 la 2,9 milioane în 2025.

În paralel, sedanurile și break-urile au fost afectate de popularitatea SUV-urilor și a crossover-urilor urbane. Sedanurile au scăzut de la o cotă de 4,7% la 3,5%, iar break-urile de la 10,2% la 7,1%.

Analiștii menționează că unele cifre pot fi influențate de modul în care producătorii clasifică anumite modele. De exemplu, Toyota Yaris Cross, care ar putea fi al șaselea cel mai vândut vehicul din Europa, este în realitate un crossover urban, la fel ca Peugeot 208, aflat pe locul opt.

Campaniile de marketing au reușit să atragă clienții către aceste modele în detrimentul sedanurilor, în timp ce prețul rămâne un factor determinant pentru succes.

Astfel, deși SUV-urile și crossover-urile continuă să domine piața, modelele accesibile precum Dacia Sandero, Renault Clio, Opel Corsa, Toyota Yaris și Skoda Octavia își mențin popularitatea, demonstrând că europenii continuă să caute un echilibru între dimensiune, performanță și cost.