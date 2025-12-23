Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au consemnat în noiembrie a cincea lună consecutivă de creștere, cu un avans anual de 2,4%, potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Evoluția pozitivă a fost susținută de mai multe piețe majore, în timp ce România s-a remarcat printr-un ritm de creștere mult peste media europeană, de peste 35% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Conform informațiilor transmise de ACEA, care reprezintă cei mai importanți 16 constructori auto din Europa, în luna noiembrie au fost înmatriculate 1,079 milioane de autoturisme în Uniunea Europeană, Marea Britanie și statele EFTA.

La nivelul Uniunii Europene, piața auto a avansat cu 2,1% în ritm anual, până la 887.491 de autoturisme.

Evoluțiile au fost însă diferite de la o țară la alta: Spania a raportat o creștere solidă, de 12,9%, iar Germania a înregistrat un plus de 2,5%, în timp ce Franța și Marea Britanie au consemnat scăderi ușoare, de 0,3%, respectiv 1,6%.

Piața auto din România a înregistrat una dintre cele mai puternice creșteri din Europa, cu un avans anual de 35,6%.

În noiembrie au fost înmatriculate 13.882 de autoturisme noi, față de 10.237 de unități în aceeași lună din 2024.

Această evoluție contrastează însă cu dinamica din primele 11 luni ale anului, când piața românească a consemnat o scădere de 1,3%, până la 135.491 de autoturisme înmatriculate.

În rândul marilor constructori, Volkswagen și Renault au raportat creșteri ale înmatriculărilor în Europa, de 4,1% și 9,7%, în timp ce Stellantis a înregistrat un declin de 2,7%.

Marca Dacia, parte a grupului Renault, a consemnat o scădere de 1,7% în noiembrie.

Tesla a continuat trendul negativ, cu un minus de 11,8%, în timp ce producătorii chinezi au câștigat teren: BYD a raportat un salt de peste 220%, iar SAIC Motor o creștere de peste 20%.

La nivelul primelor 11 luni, în UE au fost înmatriculate peste 12,09 milioane de autoturisme, în creștere cu 1,9% față de anul trecut. În România, piața a înregistrat o contracţie de 1,3% în ritm anual în primele 11 luni, când au fost înmatriculate 135.491 autoturisme.

Pe principalele pieţe europene, evoluţiile au fost mixte: creşteri în Spania (14,7%), Marea Britanie (3,4%) şi Germania (0,7%), scăderi în Franţa (4,9%) şi Italia (2,4%).