Oficialul a subliniat progresele în conectarea energetică și consolidarea independenței față de sursele tradiționale de energie.

Junghietu a explicat că sistemul energetic moldovean nu mai este vulnerabil la presiuni externe, întrucât dependența de o singură sursă de gaze a fost eliminată.

El a menționat: „Republica Moldova a reușit în acest an să-și consolideze decisiv securitatea energetică. În acest proces, România a demonstrat încă o dată că este pilonul securității energetice a Republicii Moldova. Sistemele noastre sunt interconectate, iar solidaritatea energetică nu a rămas doar un principiu declarat.”

Ministrul a subliniat și rolul României în situațiile de criză din această iarnă, provocate de atacurile asupra infrastructurii energetice din regiune.

„În iarna anului 2025, pe fondul bombardamentelor continue ale Federației Ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina, Republica Moldova s-a confruntat din nou cu o situație de risc pentru securitatea energetică. A fost nevoie să apelăm la mecanisme de avarie. România a reacționat prompt și solidar, contribuind esențial la echilibrarea sistemului nostru energetic.”

În susținerea cooperării energetice, autoritățile au pus în funcțiune toate cele patru linii electrice de 110 kV: Stânca–Costești, Țuțora–Ungheni, Huși–Cioara și Fălciu–Cantemir, facilitând astfel schimburile de energie electrică între cele două țări în perioadele critice. România rămâne și un partener principal în sectorul gazelor naturale, prin intermediul achizițiilor realizate de compania de stat Energocom de pe piețele europene, în baza unor contracte pe termen mediu și lung care asigură predictibilitate consumatorilor din Republica Moldova.

Ministrul a atras atenția și asupra progreselor în energie regenerabilă din anul 2025, menționând că sunt aproape de pragul de 1.000 MW de capacități de generare din surse regenerabile și că în aprilie s-a atins un record național în care 36% din consumul de energie electrică provenea din surse regenerabile locale.

Junghietu a vorbit și despre proiecte viitoare, cum ar fi linia electrică Vulcănești-Chișinău, aflată în ultimele etape înainte de testare, care va conecta direct sistemul Republicii Moldova la rețeaua energetică a României și ulterior la cea europeană.

Oficialul moldovean a mai precizat că obiectivul autorităților este creșterea rezilienței sistemului energetic prin diversificarea surselor și întărirea interconectărilor regionale. În acest context, cooperarea cu România rămâne esențială atât pentru importul de energie electrică, cât și pentru accesul la gaze naturale din piețele europene, contribuind la stabilitatea aprovizionării și la reducerea riscurilor în perioadele de criză.