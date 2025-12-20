Comunitățile de energie sunt pe cale să transforme modul în care românii produc și consumă energie, oferind posibilitatea fiecărei gospodării sau firme să devină prosumator activ.

În cadrul unui interviu acordat pentru Capital.ro, ANRE dezvăluie stadiul pregătirii regulamentului privind aceste comunități, termenele realiste pentru înscrierea participanților și modul în care se vor stabili prețurile și partajarea energiei între membri.

Discutăm despre protecțiile pentru consumatorii fără experiență tehnică sau financiară, siguranța rețelei naționale și impactul asupra furnizorilor tradiționali. Un ghid esențial pentru oricine vrea să înțeleagă cum energia regenerabilă poate fi gestionată local, eficient și echitabil.

ANRE a inițiat deja procesul intern de programare normativă, în scopul respectării termenelor stabilite prin OUG nr. 59/2025 și al asigurării unei implementări coerente și conforme a cadrului legislativ european în domeniul energiei regenerabile. Reglementările vor fi adoptate prin ordine ale președintelui ANRE, în urma consultării publice, conform legislației aplicabile în materie de transparență decizională și procedurilor interne ale instituției.

În acest context, în conformitate cu calendarul și termenele prevăzute expres în ordonanță, ANRE va emite sau actualiza, după caz, reglementările necesare în ceea ce privește promovarea comunităților de energie, pentru:

modul de constituire și înregistrare a comunităților de energie electrică;

partajarea energiei electrice produse între membrii comunității și stabilirea de obligații/drepturi ale furnizorilor de energie electrică în relația cu o comunitate de energie.

Prin OUG nr. 59/2025 au fost completate și modificate dispozițiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2022 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, (OUG nr. 163/2022) astfel încât, referitor la prețul energiei electrice produse și consumate de membrii comunității, sunt prevăzute următoarele:

„Art. 225 (…) (5) În cadrul unei comunităţi de energie din surse regenerabile sau în cadrul unei comunităţi de energie a cetăţenilor, partajarea energiei produse de către unităţile de producere a energiei deţinute de aceasta şi preţul energiei active produse şi consumate în cadrul comunităţii energetice se determină în cadrul regulamentului de funcţionare stabilit de membrii comunităţii de energie respective într-un mod echitabil şi nediscriminatoriu pentru toţi membrii comunităţii de energie respective. (…) (11) Prin regulamentul de funcţionare, o comunitate de energie din surse regenerabile sau o comunitate de energie a cetăţenilor poate stabili un preţ preferenţial pentru consumatorii vulnerabili sau cei afectaţi de sărăcie energetică, astfel încât aceştia să îşi poată acoperi nevoile energetice minimale.”

Prin urmare, în cadrul unei comunități de energie din surse regenerabile sau a unei comunități de energie a cetățenilor, membrii stabilesc prin regulamentul de funcționare modul în care energia produsă este împărțită și prețul acesteia. Aceste reguli trebuie să fie echitabile și nediscriminatorii pentru toți membrii, cu mențiunea că, în cazul consumatorilor vulnerabili sau cei afectaţi de sărăcie energetică, pot fi aplicate prețuri preferențiale.

Precizam faptul ca aceste comunități de energie sunt tratate nediscriminatoriu, ca orice alt loc de producere sau de consum, care trebuie sa respecte reglementările privind racordarea, normele tehnice aplicabile și condiționările impuse de certificatul de racordare. Modul de partajare a energiei electrice în interiorul unei comunități nu influențează în niciun fel rețeaua de distribuție/transport.

În același timp, pentru a participa la piața angro de energie trebuie asumată responsabilitatea echilibrării la nivel individual, astfel încât dezechilibrele financiare înregistrate de aceste entități să nu se transfere altor participanți la piață/SEN.

În ceea ce privește informarea persoanelor fizice și juridice interesate în dezvoltarea de comunități de energie din surse regenerabile, potrivit art. 16 alin. (8) din OUG nr. 163/2022, prin Punctul de contact unic electronic, înființat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 140/2022 privind licenţa industrială unică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/2023, cu modificările şi completările, „(…) este pus la dispoziţie un serviciu public de informare, consiliere tehnică şi sprijin pentru dezvoltatorii de centrale producătoare de energie din surse regenerabile şi informaţiile respective sunt publicate online, abordând, de asemenea, în mod distinct, proiectele privind energia regenerabilă de mici dimensiuni, proiectele prosumatorilor de energie din surse regenerabile şi comunităţile de energie din surse regenerabile.”

Pe măsură ce tot mai multe gospodării, firme și autorități locale devin producători de energie (în special solară), volumul de energie furnizată centralizat scade.

Prosumatorii își acoperă propriul consum, reducând cererea de energie provenită din rețea. Comunitățile energetice pot gestiona local producția și consumul, diminuând rolul furnizorilor tradiționali ca sursă principală de energie.

Impact: furnizorii mari rămân importanți, dar se deplasează treptat din zona de „vânzători de energie” către roluri de integrare, servicii și echilibrare.

În același timp, apariția comunităților energetice crește nivelul de competitivitate pe piață, obligând furnizorii să devină mai eficienți, mai flexibili și să mențină un preț corect și transparent, adaptat așteptărilor consumatorilor.