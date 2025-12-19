Impozitele pe locuințele din Municipiul Sibiu vor fi majorate considerabil în 2026, ca efect al modificărilor legislative adoptate de Parlament. Noua valoare impozabilă pe metru pătrat construit, folosită la calcularea taxei datorate, a crescut de la 1.567 de lei pe mp la 2.677 de lei pe mp pentru clădirile dotate cu toate utilitățile. Această schimbare se reflectă direct în sumele plătite anual de proprietari.

Calculul impozitului pentru o locuință se face prin înmulțirea suprafeței construite cu valoarea impozabilă pe metru pătrat, iar rezultatul este ajustat cu un coeficient în funcție de zona în care se află clădirea. Zonele A, B, C și D au coeficienți diferiți, respectiv 2,40; 2,30; 2,20 și 2,10. Ulterior, asupra rezultatului se aplică cota de impozitare stabilită de administrația locală, care rămâne de 0,08%, scriu cei de la Turnul Sfatului.

Aplicând această formulă pentru un apartament de 100 mp situat în zona A, suma anuală de plată în 2026 ajunge la 533 de lei, comparativ cu 302 lei în 2025. Această majorare evidențiază impactul direct al noii legislații asupra bugetelor familiilor din Sibiu.

„Ca urmare a aprobării de către autoritățile centrale a Legii 239/2025 prin care se modifică Codul Fiscal în ceea ce privește taxele și impozitele locale pentru anul 2026, Primăria Municipiului Sibiu a publicat pentru dezbatere publică, proiectul de hotărâre a Consiliului Local Sibiu actualizat. Prin acesta se va stabili noul cuantum al taxelor și impozitelor locale pentru proprietăți: locuințe, terenuri, autovehicule etc. Facem precizarea că aceste modificări sunt impuse prin legislația națională indicată, aplicarea acestora fiind obligatorie pentru toate unitățile administrativ-teritoriale”, se arată într-un comunicat.

Pe lângă creșterea impozitelor, Legea 239/2025 elimină și mai multe scutiri care existau până acum. În prezent, locatarii unui apartament dintr-un bloc cu mai mult de trei niveluri și opt apartamente beneficiază de o reducere de 0,10 a coeficientului de ajustare. Începând cu anul viitor, această reducere nu va mai fi aplicată.

De asemenea, se elimină scutirile pentru clădirile vechi. Până acum, acestea erau de 50% pentru clădirile cu peste 100 de ani, 30% pentru clădirile între 50 și 100 de ani și 10% pentru cele între 30 și 50 de ani. Modificările vor afecta în special proprietarii de imobile istorice și locuințele situate în blocuri vechi.

Totuși, pentru persoanele fizice care plătesc integral impozitul pe locuință până la sfârșitul lunii martie, se menține bonificația de 10%, ca stimulent pentru plata anticipată.

O altă modificare importantă vizează impozitele pe mașini, care de anul viitor vor fi influențate de norma de poluare. Până acum, calculul se realiza exclusiv în funcție de capacitatea cilindrică, stabilind o sumă pentru fiecare 200 cmc.

De exemplu, pentru o mașină de 1.600 cmc cu norma Euro 4, impozitul anual va fi de 150,4 lei, față de 96 de lei cât se plătea până acum. Pentru autoturisme sub Euro 4, suma crește la 156 de lei, iar pentru Euro 5 scade la 140,8 lei, respectiv 132 de lei pentru Euro 6. Mașinile hibride cu emisii peste 50 g/km vor avea un impozit de 129,6 lei.

Pentru motoarele de 2.000 cmc, impozitul scade ușor pentru autoturismele cu norme mai stricte de poluare, ajungând la 251 de lei pentru Euro 6, în timp ce mașinile hibride vor plăti 246 de lei. În plus, reducerile de 75% aplicate până acum pentru vehiculele hibride se elimină, rămânând doar 30% pentru mașinile cu emisii sub 50 g/km.

Modificările legislative afectează și impozitele pe terenuri, însă numai pentru cele situate în extravilan. Terenurile intravilane își păstrează nivelul impozitului actual. În cazul terenurilor arabile din zona de impozitare A, valoarea impozitului crește de la 45 la 75 de lei/ha, iar pentru pășuni de la 33 la 56 de lei/ha.

Aceste modificări sunt impuse de Legea 239/2025 și au impact direct asupra proprietarilor de terenuri din extravilan, care trebuie să ia în calcul aceste majorări la bugetul anual.

Proiectul de hotărâre privind impozitele pe proprietăți din Sibiu este disponibil în dezbatere publică până pe 23 decembrie, ora 12.00. Reprezentanții administrației locale încurajează cetățenii să transmită sugestii și propuneri, fie prin e-mail, fie la sediul Primăriei Sibiu, în Piața Mare.

„Propunerile și sugestiile din partea cetățenilor pot fi transmise până în data de 23 decembrie, ora 12.00, fie pe e-mail pms@sibiu.ro, fie în format fizic, la Centrul de Informații pentru Cetățeni din sediul Primăriei Sibiu situat în Piața Mare”, se arată în comunicatul Primăriei.

Cetățenii pot face observații în special asupra cotelor de impozitare, care pot fi stabilite în intervale impuse prin legislație. Pentru locuințele persoanelor fizice, Primăria propune menținerea cotei minime de 0,08% din valoarea impozabilă, dar orice sugestie poate fi analizată în cadrul dezbaterii.