„Recunosc că mă simt copleşită, recunosc că nu mi-am pus această etichetă (de Primă Doamnă – n.r.) şi m-am implicat în câteva acţiuni în această perioadă, dar am făcut-o aşa cum o făceam şi înainte ca Nicuşor să-şi schimbe job-ul. Întotdeauna am participat la acţiuni ale Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul, fie în stradă, fie în cadrul proiectelor pe care le-am dezvoltat şi derulat de-a lungul timpului, iar eu chiar cred în implicarea fiecăruia dintre noi într-o cauză în care crede. Adică dacă România se va ridica, şi eu sper să se ridice acolo unde îşi merită locul, o va face datorită oamenilor şi când fac referire la oameni, fiecare gest pe care noi îl facem, fie în casă, fie în cartierul în care locuim sau în comunitatea din care facem parte, asta va transforma România, nu un om politic sau mai mulţi oameni politici. Sunt importanţi şi ei pentru că dau o direcţie, iau decizii, doar că sunt comunităţi foarte frumoase şi ele strălucesc acolo, în colţul lor, sau în grădina lor datorită oamenilor care fac parte din acea comunitate. Aleg cauzele în care cred, unde da, există emoţie şi în acelaşi timp cred că aleg şi cauzele unde pot să… Ce-mi doresc eu este să unesc. M-a impresionat la ultimul eveniment la care am fost invitată de Administraţia Prezidenţială, cel în care am vorbit despre prematuritate, au fost oameni din diferite categorii. Au fost părinţi, au fost organizaţii non-guvernamentale, oameni din clasa politică şi îmi spuneau reprezentanţii ONG-urilor că nu au avut niciodată parte de un astfel de eveniment la care să poată să stea, să discute şi să pună pe masă problemele pentru care se luptă de atâţia ani. Noi putem să schimbăm ceva pe un anumit segment, într-o anumită comunitate, dar nu putem face la nivel de ţară, doar oamenii politici şi instituţiile statului o pot face organizaţi şi procedural. Şi atunci, da, dacă pot să fac ceva, să unesc societatea civilă cu clasa politică, cu oamenii care ar putea să ia decizii şi să transforme toate aceste speranţe în realitate, o voi face, dar fără să am neapărat o etichetă pentru… De exemplu, cineva îmi spunea de la birou că ar trebui să îmi schimb stilul vestimentar. Şi zic, de ce? Dacă îl însoţesc pe domnul preşedinte, da, din respect pentru instituţia prezidenţială, consider că trebuie să port o anumită ţinută. Dar în viaţa mea privată, personală, nu văd de ce ar trebui să fac modificări radicale”, a mărturisit ea.

Mirabela Grădinaru este foarte emoționată de oamenii sinceri și de căldura umană. Întrebată dacă oamenii au început să o recunoască după ce Nicușor Dan a devenit președinte, Mirabela Grădinaru a explicat că, de obicei, cei care o recunosc o felicită, îi cer uneori să facă fotografii și se poartă frumos cu ea. Ea spune că a avut parte doar de experiențe plăcute.

Mirabela Grădinaru a mărturisit că ceea ce o emoționează cel mai mult este căldura umană. Explică faptul că se simte mișcată atunci când întâlnește oameni autentici, care sunt sinceri, deschiși și dispuși să o asculte.

Ea subliniază că, dincolo de orice altceva, copiii sunt prioritatea sa și cea mai mare bucurie. Din acest motiv, a decis să nu participe la ceremonia de învestire a președintelui, deși a fost un moment important atât pentru Nicușor Dan, cât și pentru România. Mirabela Grădinaru spune că nu regretă această alegere și că ar proceda la fel dacă ar fi pusă din nou în aceeași situație.