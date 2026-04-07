Summitul B9. Președintele Nicușor Dan a oferit declarații relevante privind relațiile diplomatice dintre România și Statele Unite, dar și despre implicarea țării noastre în inițiative internaționale de securitate. Mesajele transmise evidențiază atât continuitatea parteneriatului strategic cu Washingtonul, cât și o abordare precaută în contextul tensiunilor globale.

În urma invitației adresate de România și Polonia pentru participarea la Summitul B9 de la București, președintele american Donald Trump a transmis un răspuns oficial. Potrivit lui Nicușor Dan, documentul are un caracter diplomatic standard, exprimând apreciere pentru colaborarea bilaterală și pentru invitație.

Un element important este faptul că invitația nu a fost confirmată la nivel prezidențial, ci redirecționată către Marco Rubio. Această decizie indică menținerea interesului Statelor Unite pentru formatul B9, chiar dacă participarea va avea loc, cel mai probabil, la nivel de reprezentare diplomatică.

Summitul B9, inițiat de România și Polonia, reprezintă o platformă esențială pentru coordonarea statelor de pe flancul estic al NATO, într-un context de securitate regională tot mai complex.

”Scrisoarea a venit acum câteva zile, ca răspuns la invitaţia mea şi a preşedintelui polonez. După cum ştiţi, România şi Polonia sunt iniţiatoarele şi organizatoarele Summit-urilor B9”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan la Timişoara. ”În ceea ce priveşte B9, această invitaţie a fost transmisă către secretarul de stat”, a mai afirmat şeful statului. ”O scrisoare diplomatică, în care ni s-a mulţumit pentru invitaţie, ni s-a mulţumit pentru colaborarea pe care o avem, inclusiv permiterea accesului tehnicilor şi soldaţilor americani la Baza Kogălniceanu şi la Baza de la Câmpia Turzii”.

În mesajul transmis de partea americană este evidențiată și colaborarea militară dintre cele două state. România joacă un rol-cheie în regiune prin facilitarea accesului trupelor americane în baze strategice precum Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu și Baza Aeriană Câmpia Turzii.

Aceste facilități sunt esențiale pentru operațiunile NATO în Europa de Est și contribuie la consolidarea securității colective. Poziția geostrategică a României, la granița estică a Alianței, îi oferă un rol central în arhitectura de apărare regională.

Pe plan internațional, România analizează participarea într-o coaliție dedicată securizării Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de energie.

Președintele a subliniat că discuțiile sunt, în prezent, la nivel tehnic și diplomatic, implicând ministerele Apărării și Afacerilor Externe. Un aspect esențial este condiționarea oricărei acțiuni de existența unei încetări a focului.

Astfel, România nu intenționează să se implice în conflictul existent, ci să contribuie exclusiv la măsuri de stabilizare și securitate, în cadrul unui cadru internațional clar definit.

”Pentru moment, s-a constituit o coaliţie, să-i spunem, care este dedicată acestei probleme. România, în mod firesc, este parte din această coaliţie. Pentru moment, a fost o discuţie la nivelul Miniştrilor Apărării, o discuţie la nivelul Miniştrilor de Externe. Continuă discuţiile tehnice”, a răspuns şeful statului. ”Acţiunile pe care această coaliţie le va face, nu le va face decât în situaţia unei încetări provizorii sau definitive a focului”. ”Nu e vorba de a ne angrena în conflictul existent. Deci suntem în etapa în care se fac diferite scenarii tehnice, în care fiecare dintre ţări îşi asumă participarea cu diferite tipuri de echipamente sau de militari, dar nu este vorba, subliniez, de o intrare în conflict şi doar de chestiuni tehnice”, a subliniat preşedintele.

Un avantaj important pe care România îl poate aduce într-o astfel de coaliție este experiența în deminare maritimă. În contextul războiului din regiune, țara noastră a dezvoltat capabilități relevante, inclusiv prin colaborări cu Bulgaria și Turcia.

Aceste operațiuni sunt esențiale pentru siguranța navigației și pot deveni un model de contribuție tehnică în alte zone de conflict sau tensiune.

Declarațiile președintelui conturează o strategie clară: România își consolidează relațiile cu partenerii strategici, în special cu SUA, și își asumă un rol activ în inițiativele internaționale, fără a se implica direct în conflicte.

Prin poziționarea sa, România își reafirmă statutul de actor responsabil în regiune, capabil să contribuie la stabilitate prin expertiză tehnică, cooperare militară și diplomație eficientă.