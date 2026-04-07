Raționalizarea carburanților în România. România nu se află în pericolul iminent al raționalizării carburanților, însă autoritățile pregătesc măsuri preventive în contextul incertitudinilor de pe piața energetică globală. Declarațiile au fost făcute de Nicușor Dan, după o serie de consultări la Palatul Cotroceni cu reprezentanți ai Guvernului și ai industriei.

Potrivit președintelui, România beneficiază în prezent de o poziție relativ stabilă în comparație cu alte state europene. Acest avantaj este susținut de două elemente-cheie: producția internă de țiței și capacitatea de rafinare existentă pe teritoriul național. Lanțurile de aprovizionare mai scurte reduc vulnerabilitatea în fața șocurilor externe.

În acest moment, nu există probleme de aprovizionare, iar piața funcționează normal, cu prețuri aliniate la nivel internațional.

”Sunt două chestiuni cumva distincte, una este aprovizionarea, cealaltă este preţul. În discuţia de ieri de la Cotroceni am discutat de procurare, despre posibilitatea ca la un moment dat să existe o lipsă de combustibil pe piaţă. Nu suntem acolo, România este într-o poziţie ceva mai bună decât alte ţări europene, pentru care o parte din producţie internă, pentru care o parte din rafinare pe teritoriul ei, deci lanţurile sunt mai scurte”, a declarat preşedintele la Timişoara, despre discuţiile care au avut loc în urmă cu o zi cu premierul, miniştrii de Finanţe şi Energie şi reprezentanţii mediului privat.

Chiar dacă situația este stabilă, autoritățile române adoptă o abordare preventivă. Se lucrează deja la un scenariu de criză pentru sectorul petrolier, similar celor existente pentru gaz și energie electrică.

Această strategie are rolul de a asigura reacții rapide în cazul unor perturbări majore, cum ar fi blocaje în lanțurile globale de aprovizionare sau escaladarea tensiunilor geopolitice.

Un factor important care influențează piața este situația Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport petrolier la nivel mondial. Orice restricție sau instabilitate în această zonă poate afecta direct fluxurile de combustibil și implicit prețurile.

”Pe partea de preţuri, sunt mulţi factori pe care noi nu-i putem controla în momentul de faţă. De exemplu, a început o oarecare tranzitare a strâmtorii Ormuz. O să vedem în zilele următoare cât la sută din lipsa acestui necesar va fi suplinită prin această tranzitare parţială. În ipoteza în care lucrurile continuă în direcţia asta, o să avem o presiune mare pe preţ, de, să zicem, 2-3 luni de acum şi o să vedem în ce măsură bugetul poate să compenseze, aşa cum a făcut-o zilele trecute. Dar, aşa cum am spus, sunt mulţi factori şi o să vedem văzând şi făcând”, a completat şeful statului.

În ceea ce privește costurile suportate de consumatori, președintele a subliniat că acestea depind în mare măsură de factori externi, greu de controlat la nivel național. Printre aceștia se numără:

dinamica pieței globale a petrolului

rutele de transport și eventualele blocaje

deciziile marilor producători

În scenariul în care tensiunile internaționale persistă, România s-ar putea confrunta cu o creștere a prețurilor la carburanți în următoarele două-trei luni.

Guvernul analizează în continuare opțiuni de intervenție pentru a limita impactul asupra populației și economiei. Printre soluțiile luate în calcul se numără:

scheme de compensare a prețurilor

ajustări fiscale temporare

sprijin direcționat pentru sectoarele afectate

Aplicarea acestor măsuri va depinde însă de resursele bugetare disponibile și de evoluția pieței.

În urma discuțiilor de la Cotroceni, autoritățile au stabilit un mecanism de comunicare permanentă cu actorii din sectorul energetic. Acesta permite: