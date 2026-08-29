Costineștiul se extinde: noi zone rezidențiale și un port turistic de 8 milioane de euro

Costineștiul pregătește o schimbare care ar putea redefini stațiunea de la malul mării. Noi zone rezidențiale, infrastructură extinsă și un port turistic de aproximativ 8 milioane de euro fac parte din planurile care urmăresc să transforme localitatea, să atragă noi turiști și să reducă dependența de cele câteva luni aglomerate ale verii.

Planurile de dezvoltare ale Costineștiului au urmărit, de-a lungul timpului, atât consolidarea profilului turistic al stațiunii, cât și dezvoltarea comunității locale. Printre proiectele avute în vedere se numără extinderea zonelor rezidențiale, construirea unui port turistic, precum și investiții în locuire și educație.

În ceea ce privește extinderea localității, planurile prevăd dezvoltarea unor noi zone rezidențiale pe aproximativ 35 de hectare în partea de nord și pe alte 30 de hectare în sud. Pentru aceste suprafețe este necesară realizarea infrastructurii de bază, inclusiv drumuri, rețele de apă și canalizare și alimentare cu energie electrică.

Prin extinderea zonelor de locuire, administrația locală urmărește să creeze condițiile pentru o comunitate mai numeroasă și mai stabilă, astfel încât dezvoltarea Costineștiului să nu rămână concentrată exclusiv pe activitățile din sezonul estival.

Cel mai ambițios proiect din zona turistică este construirea unui port în partea de nord a stațiunii, investiție estimată la aproximativ opt milioane de euro. Dacă proiectul va fi realizat, portul ar putea atrage o nouă categorie de turiști și ar oferi Costineștiului posibilitatea de a dezvolta activități nautice, agrement și experiențe turistice care, în prezent, nu există la o asemenea amploare.

Un astfel de proiect ar putea schimba inclusiv poziționarea stațiunii pe piața turistică. Costineștiul este cunoscut în primul rând pentru plajă, muzică, festivaluri și atmosfera specifică publicului tânăr. Un port turistic ar adăuga o nouă dimensiune destinației și ar putea genera activitate economică și în afara perioadei de vârf a sezonului estival.

Privite împreună, aceste investiții conturează o schimbare de perspectivă pentru Costinești. Stațiunea nu urmărește doar să atragă mai mulți turiști, ci și să își consolideze infrastructura, comunitatea locală și capacitatea de a funcționa dincolo de lunile de vară.

Implementarea acestor proiecte ar putea susține, pe termen lung, transformarea Costineștiului dintr-o destinație predominant estivală într-o localitate turistică mai dezvoltată, cu o infrastructură modernizată și cu activitate economică pe tot parcursul anului.