„Litoralul pentru toți” 2026. Când începe, cât costă un sejur și la ce hoteluri vă puteți caza

Programul „Litoralul pentru toți” revine și în 2026 cu oferte de cazare la tarife mai mici decât cele practicate în perioada de vârf a sezonului estival. Ediția din acest an se desfășoară în două perioade, în lunile mai-iunie și septembrie-octombrie, când turiștii pot găsi sejururi în stațiunile de la Marea Neagră la prețuri reduse.

Potrivit informațiilor prezentate pentru ediția din 2026, reducerile pot ajunge până la 50% față de tarifele practicate în sezonul de vârf. Ofertele sunt disponibile pentru unități de cazare clasificate la 2, 3, 4 și 5 stele, în mai multe stațiuni de pe litoralul românesc.

Programul este inițiat și coordonat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), cu sprijinul operatorilor privați de pe litoral. Oferta este destinată turiștilor care aleg perioadele de extrasezon pentru a beneficia de tarife mai accesibile la cazare.

Pentru ediția de toamnă, oferta oficială completă a FPTR nu fusese încă publicată, însă turiștii pot urmări deja tarifele anunțate de hotelieri pentru luna septembrie. Prețurile diferă în funcție de unitatea aleasă, perioada sejurului și serviciile incluse în pachet.

Un exemplu este Hotel Siret din Mamaia, unde un sejur de cinci nopți, programat în perioada 1-30 septembrie, este prezentat la un tarif de 515 lei pentru o persoană, cu demipensiune inclusă. Calculat pentru cele cinci nopți, prețul este de aproximativ 103 lei pe noapte pentru o persoană.

Tariful menționat reprezintă un exemplu de ofertă disponibilă pentru perioada de extrasezon și nu indică un preț unic pentru toate unitățile participante la program. Costurile pentru un concediu la mare în septembrie pot varia în funcție de categoria hotelului, tipul mesei și perioada aleasă.

În extrasezon, diferențele de preț față de lunile de vârf ale verii pot fi importante, iar turiștii au la dispoziție variante de cazare în mai multe stațiuni de pe litoral. Lista unităților asociate programului include hoteluri și resorturi din Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești, Neptun-Olimp, Saturn, Venus, Jupiter și zona Vama Veche-2 Mai.

În Mamaia, oferta include unități precum Complex Mediteranean, Zenith, Sonio Boutique, Sara Boutique, By Tony, Astoria, Savoy, Flora, Modern, Majestic, Piccadilly, Delta, Palas, Iaki, Richmond, Scapino, Metropol, Riviera, Dunărea, Delfin, Central, Junior, Hawaii, Vega, Romantic și Queen Vera.

În Mamaia Nord sunt menționate Phoenicia Holiday Resort, Phoenicia Luxury, Phoenicia Royal, Grand Dedal, Dedal, Lemon Cliff Luxury B&B, Simona Halep (fost DNH), White Tower Mamaia și Corabia Piraților. Oferta se extinde și în Eforie Nord, unde apar Aqvatonic – Steaua de Mare, Union, Complex Steaua de Mare – Delfinul și Meduza, Aqua Park, Dunărea, Mondial, Vera, Uranus, Fortuna, Bran Brad Bega, Arta, Roxy, Amaris, Europa, Belvedere, Novus, Valul Magic, Pinguin, Legacy, Aifen, Azur, Astoria, Smarald, Pasha, Evelyne, Nadia (fost Venus), Samali Residence, Sasha, BluMarine, Mare Mar, Nord Residence și Yly.

În Eforie Sud sunt listate Ancora, Mojo (fost Magura) și Excelsior. La Costinești, lista cuprinde Vox Maris Grand Resort, Royal și Felix Residence.

Pentru zona Neptun-Olimp sunt indicate Oltenia – Steaua de Mare Olimp Resort, Muntenia – Steaua de Mare Olimp Resort, Phoenicia Blue View Resort – Amfiteatru Panoramic Belvedere, Spring Holiday, 2D Resort and Spa – Dobrogea, Sulina și Delta. În Saturn sunt menționate Cerna, Siret, Mureș, Prahova, Neko (fost Aida), Sirena, Balada și Navona.

În stațiunea Venus, lista include Ibis Styles Venus (fost Dana Holiday Club), Carmen International (fost Inter/Becali), Carmen Azzuro, Sanda, Iulia Resort, Dana Resort, Carmen (fost Brândușa) și Sunquest. Pentru Jupiter sunt menționate Opal, Olimpic, Majestic, Liliacul, Tismana, Iris Mimoza, Meteor, Rio, Wolf și Casa Meyra.

În zona Vama Veche-2 Mai este inclus Club D’or, completând lista unităților de cazare prezentate pentru programul „Litoralul pentru toți 2026”.