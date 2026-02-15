Dispariția lui Michel Portal marchează sfârșitul unei cariere care a influențat decisiv evoluția jazzului contemporan în Europa. Clarinetistul francez, cunoscut pentru deschiderea sa artistică și pentru refuzul de a se limita la un singur stil, a murit la vârsta de 90 de ani, potrivit unui anunț făcut duminică pentru AFP de agentul său, Marion Piras.

Originar din Bayonne, Michel Portal s-a impus ca una dintre cele mai puternice personalități ale jazzului modern. De-a lungul carierei, a primit numeroase distincții, fiind apreciat atât pentru inovațiile aduse în free jazz, cât și pentru contribuțiile sale în muzica de film și în repertoriul clasic. Versatilitatea sa a fost una dintre trăsăturile definitorii: pe lângă clarinet, a cântat și la saxofon, explorând teritorii sonore diverse.

Format inițial în muzica clasică, artistul a excelat în acest domeniu înainte de a deveni un nume de referință în jazzul european. Publicația Le Figaro îl descrie drept unul dintre pionierii free jazz-ului pe continent, un muzician care a reușit să depășească granițele stilistice și să creeze un limbaj propriu.

Agentul său a subliniat impactul major pe care l-a avut asupra scenei muzicale europene, afirmând că „a fost o figură impunătoare pentru jazzul modern, pentru jazzul european, complet deschis către o vastă gamă de muzică și experiențe”, a declarat agentul său, adăugând că acesta a decedat joi.

Cariera lui Michel Portal a fost marcată de numeroase premii și omagii oficiale, care au confirmat influența sa asupra muzicii europene. Artistul a câștigat trei premii César și două premii Sept d’Or pentru coloane sonore de film, a fost laureat al Marelui Premiu Național de Muzică în 1983 și a primit un premiu Victoire du Jazz în 2021, printre alte distincții importante.

Primarul orașului Bayonne, Jean-René Etchegaray, a reacționat public la vestea dispariției muzicianului și a evidențiat rolul său în cultura franceză și europeană. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, acesta a transmis un omagiu, subliniind anvergura artistică a clarinetistului:

„Acest clarinetist imens, un prieten al celor mai mari muzicieni ai timpului său, a excelat atât în muzica clasică, cât și în jazz”, i-a adus și primarul orașului Bayonne, Jean-René Etchegaray, un omagiu pe rețelele de socializare.

De-a lungul vieții, Michel Portal a susținut constant ideea că un artist nu trebuie să se limiteze la un singur stil muzical. A promovat fuziunea dintre genuri și a căutat permanent formule noi de expresie. Îndrăgostit de experiment și deschis colaborărilor, el s-a declarat un adversar al „rutinei” și a preferat o muzică vie, festivă, în detrimentul convențiilor armonice rigide.

Născut la 27 noiembrie 1935, la Bayonne, în Pirineii Atlantici, Michel Portal a obținut în 1959 premiul întâi pentru clarinet la Conservatorul din Paris, confirmându-și încă de la început talentul în muzica clasică. Ulterior, și-a consolidat reputația ca solist și a participat la creații muzicale contemporane semnate de Pierre Boulez, Luciano Berio și Karlheinz Stockhausen.

În 1965, Michel Portal a făcut un pas decisiv în redefinirea jazzului european, odată cu lansarea albumului „Free Jazz ”, un material care a marcat desprinderea de convențiile americane și afirmarea unei identități europene distincte în acest gen muzical. Prin această inițiativă, artistul a contribuit la transformarea radicală a peisajului jazzistic de pe continent.

Cu propriul său grup, „Michel Portal Unit ”, a susținut concerte considerate memorabile în locații precum Châteauvallon și Uzeste, confirmându-și statutul de inovator și performer de anvergură. Energia și curiozitatea sa artistică au rămas constante până la finalul carierei.

Reflectând asupra parcursului său și asupra motivațiilor care l-au ghidat, muzicianul declara, într-un interviu acordat AFP în 2021, cu ocazia lansării albumului MP85, că: