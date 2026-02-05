Impozitul datorat de persoanele fizice pentru veniturile realizate în anul 2025 ar putea fi diminuat dacă obligațiile fiscale sunt achitate înainte de termenul stabilit de autorități. Proiectul elaborat de Ministerul Finanțelor prevede acordarea unei bonificații de 3% din impozitul pe venit pentru contribuabilii care își plătesc integral taxele până la data de 15 aprilie 2026.

Inițiativa este inclusă într-un proiect de lege privind introducerea unor măsuri pentru stimularea economiei și creșterea gradului de conformare voluntară la plata taxelor. Autoritățile susțin că facilitățile fiscale sunt menite să încurajeze contribuabilii să respecte termenele de plată și să reducă restanțele la bugetul de stat.

„În vederea îmbunătăţirii conformării voluntare a contribuabililor persoane fizice, precum şi pentru stimularea plăţii obligaţiilor fiscale, se impune încurajarea contribuabililor persoane fizice de a achita sumele datorate şi de a depune declaraţia unică, prin acordarea unei bonificaţii la plata impozitului pe venit datorat pentru veniturile anului 2025, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice. Astfel, se propune, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, reglementarea unui mecanism de acordare a unei bonificaţii de 3% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2025, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice”, potrivit proiectului de Lege privind instituirea unor măsuri de relansare economică, publicat de Ministerul Finanţelor.

Proiectul introduce o derogare temporară de la prevederile actuale ale Codului fiscal, fiind gândit ca un instrument de stimulare fiscală limitat în timp.

Autoritățile fiscale stabilesc criterii clare care trebuie respectate pentru ca impozitul să beneficieze de reducerea de 3%. Potrivit Ministerului Finanțelor, contribuabilii trebuie să îndeplinească simultan mai multe cerințe pentru a primi bonificația.

Astfel, impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale și contribuțiile de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor din anul 2025 trebuie achitate integral, fie prin plată directă, fie prin compensare, până cel târziu la 15 aprilie 2026. În același timp, contribuabilii trebuie să depună declarația unică privind impozitul și contribuțiile sociale până la aceeași dată-limită.

Bonificația de 3% se aplică exclusiv asupra impozitului pe venit stabilit prin declarația unică și nu vizează contribuțiile sociale. Proiectul legislativ stabilește și situațiile în care contribuabilii își păstrează dreptul la bonificație, chiar dacă obligațiile fiscale sunt modificate ulterior termenului-limită.

De asemenea, persoanele care au depus declarația unică fără aplicarea bonificației pot beneficia ulterior de reducere prin transmiterea unei declarații rectificative, dacă respectă condițiile de plată și depunere stabilite de lege.

Reglementarea include și veniturile obținute din străinătate. În aceste cazuri, reducerea fiscală se calculează după aplicarea regulilor privind evitarea dublei impuneri, iar procentul de 3% se aplică asupra impozitului rezultat după aceste corecții.

Autoritățile atrag atenția că această facilitate privind impozitul este limitată strict în timp și urmărește creșterea disciplinei fiscale. Inițiatorii proiectului subliniază că măsura are rolul de a stimula plata anticipată a obligațiilor fiscale și depunerea declarațiilor în termen.

„Măsura privind acordarea bonificaţiilor reprezintă o fereastră de oportunitate pentru contribuabili, iar aplicarea acesteia este limitată în timp, respectiv până la data de 15 aprilie 2026 inclusiv. După data de 15 aprilie 2026, acordarea bonificaţiilor în cazul impozitului pe venit nu mai este posibilă. Acordarea bonificaţiei numai până la data de 15 aprilie 2026 inclusiv, are în vedere creşterea conformării voluntare la declarare şi plată pentru contribuabilii persoane fizice”, precizează iniţiatorii proiectului de act normativ.

În prezent, legislația fiscală stabilește că declarația unică trebuie depusă până la 26 mai 2026, termen mai extins decât cel stabilit pentru obținerea bonificației. Formularul 212 trebuie completat de persoanele fizice care au realizat venituri sau pierderi, individual ori în asociere, atât din România, cât și din străinătate.

Proiectul prevede facilități similare și pentru mediul de afaceri. Companiile pot beneficia de o bonificație de 3% dacă achită impozitul pe profit sau impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru anul 2025, cu condiția depunerii tuturor declarațiilor fiscale și stingerii obligațiilor în termenele prevăzute de lege.