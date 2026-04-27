Politicile adoptate de UE, în ultimii ani, au atras multe nemulțumiri, mai ales în rândul țărilor din Estul și din centrul Europei. O analiză făcută, luni, de Robert Turcescu și de Adrian Severin, în podcastul difuzat, luni, pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

Despre un nou curent, bazat pe naționalism, a vorbit Robert Turcescu, făcând referire la schimbarea din 1989, an care a marcat căderea Blocului comunist. Eveniment istoric, acompaniat de un mare hit al trupei germane Scorpions, Wind of Change.

Adrian Severin este de părere că încep să se vadă dezamăgirile pe care le-au trăit multe țări membre ale UE în ultimii ani.

„Eu aș propune să discutăm din perspectiva dezamăgirii statelor est și central europene. care au intrat evident mai de curând, în ultimele decenii, într-o Uniune Europeană despre care au crezut una și care s-a dovedit a fi altceva. Noi probabil, și eu dacă vreți, îmi fac această autocritică poate că am avut o doză de naivitate, de credulitate la un moment dat, de romantism, ca să folosim un termen mai frumos. Și am crezut într-adevăr într-o reunificare a Europei, după căderea Zidului de la Berlin. Am crezut în ceea ce eu am numit și am repetat în discursurile mele externe și poate și în cele interne. Am crezut în reconcilierea dintre istoria și geografia Europei. Am dorit ca cele două jumătăți ale geografiei europene să intre într-o istorie unică, marcată de aspirații unice și de valori comune. Numai că am fost învinși de viziunea imperialistă, de viziunea hegemonică, de egoismul hegemonic al unora dintre europeni și n-aș vrea să numesc state”, a afirmat fostul ministru de Externe.

Care este de părere că în ultimii ani a fost reinventat bolșevismul, cu tezele de bază, dar reinventat ca doctrină.