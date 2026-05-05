Momentul în care o țară membră a Uniunii Europene ar trebui să adere la zona euro, o temă ce a fost analizată luni, în cadrul podcastului realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Invitatul ediției, fostul ministru de Externe, Adrian Severin, a oferit o perspectivă critică asupra modului în care Bruxelles-ul gestionează acest proces și asupra condițiilor reale necesare pentru adoptarea monedei unice.

În opinia lui Adrian Severin, oficialii europeni nu au oferit un sprijin real statelor care au aderat mai recent la Uniune pentru a atinge nivelul de dezvoltare necesar integrării în zona euro. Acesta subliniază că, deși tratatele prevăd obligația asigurării coeziunii, practica este diferită.

„În tratatul Uniunii Europene există câteva prevederi. O prevedere este obligația Uniunii Europene de a asigura coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii. Cele nou intrate sunt lăsate mai deoparte, în voia lor, de-a adopta moneda euro atunci când sunt pregătite. Ori pregătirea aceasta nu trebuie să fie așa cum cred bruxelezii, numai o pregătire internă, care eventual să permită celorlalte să-i exploateze pe noii intrații în zona euro”, a explicat fostul ministru în cadrul emisiunii.

Adrian Severin se referă la raportul dintre puterea unei monede și forța economiei care o susține. Potrivit acestuia, România sau alte state aflate în situații similare ar trebui să facă pasul către euro doar după ce există o convergență reală și o masă economică solidă la nivelul întregii Uniuni.

„Și trebuie să fie tocmai o pregătire a întregii Uniuni Europene. Și numai după ce noi realizăm această coeziune, masă economică, socială și teritorială, atunci într-adevăr euro reprezintă ca monedă unică o forță suplimentară pentru toate sau de aceeași putere. Pentru toate statele membre. Numai că să nu uităm, nu o monedă tare face o economie puternică, ci o economie puternică face o monedă tare.

Și pentru asta mai întâi Uniunea Europeană trebuia să nu ne tragă la răspundere pentru drepturile omului și alte fantezii. Și trebuia să vină și împreună cu ceilalți să creăm o economie puternică în România, în Bulgaria. Nu să ne dea credite, ci să vină aici”, a punctat Severin.

Fostul oficial a taxat, de asemenea, schimbarea de paradigmă a investițiilor europene, susținând că resursele care ar fi trebuit să fie direcționate economiile statelor membre sunt direcționate către conflictul din vecinătate. Severin consideră că nerespectarea promisiunilor inițiale de dezvoltare egală duce la instabilitate politică în statele care încearcă să forțeze aderarea la euro fără o bază solidă.

„Dacă ar fi venit și noi bani și cu asistență și cu toate alea, așa cum susține războiul din Ucraina, am fi avut într-adevăr o Europa mai puternică. De asemenea, în loc să distrugă economiile statelor, ar fi trebuit să le fi ridicat astfel încât să ajungem la un nivel oarecum egal de dezvoltare economică. Asta s-a vrut cu Uniunea Europeană și asta s-a promis.

Ei fac exact pe dos și rezultatul este că aceia care își îndeplinesc obligația europeană, și anume aceea de a intra în zona euro, ajung să se lovească cu capul de toți pereții. Rezultatul, mă rog, anticipat sau imediat, cum vreți să spuneți, este schimbarea de guvern la Sofia”, a conchis Adrian Severin.