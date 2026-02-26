În cadrul podcastului, a fost analizat cel mai recent discurs susținut de Donald Trump, considerat cel mai lung discurs de tip State of the Union din istoria SUA. Liderul de la Washington s-a lăudat cu ceea ce a numit o redresare pentru eternitate a economiei americane și a lansat avertismente ferme.

Dincolo de dimensiunea spectaculoasă a evenimentului, marcat de aplauze și de acordarea de medalii în Congres, invitații au atras atenția că asupra noii administrații planează umbre majore, cu potențialul de a genera cutremure la nivel global.

Dan Andronic a subliniat în podcastul de pe canalul de YouTube „HAI România!” că una dintre criticile frecvente care i se aduc lui Donald Trump este faptul că își concentrează din nou atenția asupra politicii externe, neglijând realitatea că alegerile în America sunt câștigate atunci când cetățeanului american îi merge bine din punct de vedere economic.

„Ce i se reproșează foarte mult în ultima vreme este că iar se concentrează pe partea internațională, pe politica externă și uită că, până la urmă, alegerile în America se câștigă dacă americanului îi merge bine”, a subliniat Dan Andronic.

Pentru a ilustra această idee, jurnalistul a invocat confruntarea electorală dintre Bill Clinton și George H. W. Bush, desfășurată după operațiunea Furtuna în Deșert. În acel moment, administrația Bush venea după o victorie militară importantă împotriva Irakului, demonstrând forța militară a Statelor Unite. Cu toate acestea, campania lui Bill Clinton s-a concentrat pe economie, printr-un slogan care a pus accentul pe situația economică internă. Strategia s-a dovedit câștigătoare, iar Clinton a obținut victoria electorală, în ciuda avantajului de imagine de care beneficia Bush în urma succesului militar.

„Tot timpul dau exemplul alegerilor când a fost Bill Clinton cu George Bush senior, când tocmai avusese loc operația Furtuna în deșert. Îi terminaseră pe irachieni. (…) În sfârșit, în campania electorală s-au confruntat Bill Clinton cu George Bush. Iar Bush venea din postura învingătorului, care arătase că America este o putere militară, iar sloganul lui Bill Clinton a fost It’s about economy, stupid. Este vorba despre economie, fraiere. Și a câștigat Clinton, ca să fie clar”, a mai spus jurnalistul.

Discuția a continuat cu un exemplu concret din statul Illinois. La câteva ore după o sentință a Tribunalului Suprem, guvernatorul statului a transmis către Casa Albă o factură în valoare de 1,5 miliarde, reprezentând pagubele pe care tarifele impuse de administrația Trump le-ar fi provocat locuitorilor din Illinois.

„Să ne uităm ce s-a întâmplat în Illinois. La câteva ceasuri după sentința Tribunalului Suprem, guvernatorul de Illinois a înaintat către Casa Albră o factură de 1,5 miliardă, pagube pe care tarifele lui Trump le-au provocat la locuitorii Illinois. Ce s-a întâmplat acolo? Păi ăștia cultivau soia în esență, șroturi și alte chestii de soia și aveau piață de vânzare în China. Domnul Trump a făcut războiul tarifelor cu China, chinezii au cumpărat din Brazilia, ăștia au rămas cu recolta nevândută și cu ratele neachitate la bănci. Bănci care acum se pregătesc să le ia, fiindcă sunt ipotecate, fermele”, a spus colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru.

