Fostul ministru Adrian Severin a declarat că, în opinia sa, în actualul context, influența premierului israelian Benjamin Netanyahu asupra deciziilor americane este majoră. El a afirmat, într-o formulare ironică, că situația ar putea fi descrisă ca și cum Netanyahu ar conduce politica externă americană, iar Donald Trump ar juca un rol invers în raport cu Iranul.

Fostul ministru a susținut că mulți analiștilor politici americani ar împărtăși ideea că Statele Unite au intrat în această operațiune urmând indicațiile sau interesele premierului israelian. El a vorbit despre o posibilă influență personală exercitată de Netanyahu asupra lui Trump, dar și despre presiunea exercitată de lobby-ul pro-israelian din Statele Unite.

Adrian Severin: Păi, dacă vreți așa să glumim, am putea spune că la ora actuală Benjamin Netanyahu (n.r. premierul israelian) este președintele Americii, iar Donald Trump este aiatollahul in spe al Iranului. Bine, este și președintele Venezuelei și președintele în așteptare al Cubei și așa mai departe. Dar lăsând gluma deoparte, da, așa se întâmplă lucrurile în acest moment și sunt foarte mulți, cei mai mulți, ca să nu fim acuzați de nu știu ce, să ni se mai pună nu știu ce etichetă, s-o spunem clar: toți, 100% din marii analiști politici americani sunt de aceeași părere cu ceea ce spunem noi acuma și toți spun că de fapt, inclusiv în această operațiune, în această aventură militară, SUA a intrat urmând directivele, ca să spunem așa, ale premierului Netanyahu.

Întrebat ce ar avea de câștigat Washingtonul din această acțiune, Adrian Severin a spus că, în opinia sa, Statele Unite nu ar obține un avantaj strategic clar. El a menționat și existența unor posibile calcule de politică internă, evocând precedentul unor crize externe folosite pentru a deturna atenția de la scandaluri interne.

Severin a făcut referire la scandalul Epstein, precizând că nu afirmă că acesta l-ar compromite pe Donald Trump, dar sugerând că o escaladare externă ar putea muta atenția publică.

Adrian Severin: Nu câștigă nimic. Eu cred că aici este, pe de o parte influența pe care o exercită direct și indirect premierul Netanyahu asupra președintelui Trump. Și aceasta poate să fie o influență de tip personal. Caracterul lui Netanyahu reușește să se impună caracterului lui Donald Trump. Există și influența lobby-ului, aș spune eu, fundamentalismului sionist israelian în Statele Unite ale Americii. Cel puțin așa îmi spun toate sursele mele din America. Asta nu este o constatare a mea, ci o informație pe care am primit-o din surse de primă mână, gen Jeffrey Sachs și alții, pe care dacă ne uităm la ce se întâmplă, nu putem decât să o confirmăm. Cred că influența aceasta este cea care a dus la decizie. Cred în același timp și să nu excludem și lucrul acesta … gândiți-vă că Bill Clinton a început un război în Iraq din cauza Monicăi Lewinski. Acum avem dosarul și scandalul Epstein care deranjează foarte mult. Un război în Iran ar putea eventual să pună în umbră scandalul Epstein. Nu pot să spun că dosarul Epstein îl compromite pe Donald Trump.

Un alt element invocat de fostul ministru a fost calendarul negocierilor dintre Iran și Statele Unite. El a susținut că, în săptămânile anterioare bombardamentelor, au avut loc discuții la Geneva privind acordul nuclear.

Potrivit lui Severin, inclusiv ministrul de Externe al Oman, care ar fi facilitat negocierile, ar fi anunțat progrese semnificative. El a afirmat că delegațiile iraniană și americană ar fi decis să continue discuțiile la Viena, cu implicarea Agenția Internațională pentru Energie Atomică, pentru a transpune în termeni tehnici acordul politic convenit.

Fostul ministru a subliniat că bombardamentele au început exact în momentul în care ambele părți anunțau progrese esențiale în negocieri, sugerând că această succesiune de evenimente ridică semne de întrebare asupra deciziei militare.