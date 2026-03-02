Ținta ar fi fost biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, dar și locația comandantului Forțelor Aeriene Israeliene. IRGC a transmis că loviturile au fost efectuate în cadrul celui de-al zecelea val de atacuri și că au fost utilizate rachete balistice de tip Kheybar Shekan. De asemenea, gruparea a susținut că în operațiune au fost folosite rachete Kheibar și a precizat că soarta lui Netanyahu rămâne neclară în urma bombardamentului.

În pofida afirmațiilor venite din partea Teheranului, autoritățile israeliene au anunțat că nu au existat răniți în urma atacurilor, potrivit publicației The Times of Israel. Informațiile privind eventuale pagube materiale sau situația exactă a clădirilor vizate nu au fost detaliate imediat.

„Biroul premierului israelian criminal, Netanyahu, și locația comandantului Forțelor Aeriene ale regimului au fost lovite în cadrul unor atacuri țintite și surpriză cu rachete balistice Kheybar Shekan în timpul celui de-al 10-lea val”, a transmis IRGC într-un comunicat.

Atacul are loc pe fondul unui conflict mult mai amplu între Israel și Iran, care s-a intensificat semnificativ în ultimele zile. Escaladarea a venit după ce o operațiune comună americano-israeliană l-a ucis în weekend pe liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei. Eliminarea acestuia a declanșat un val de reacții din partea Teheranului.

Ca răspuns, Iranul și milițiile sale aliate au lansat rachete și drone asupra orașelor israeliene și asupra bazelor americane din zona Golfului. Noua rundă de atacuri revendicată de IRGC, inclusiv presupusa lovire a biroului premierului israelian, marchează o etapă extrem de periculoasă a confruntării, cu implicații majore pentru securitatea regională și pentru stabilitatea Orientului Mijlociu.

Tensiunile din Orientul Mijlociu se adâncesc după ce Forțele de Apărare ale Israelului a anunțat luni eliminarea unor oficiali de rang înalt din spionajul iranian. Potrivit informațiilor relatate de BBC, operațiunea a vizat sediul Ministerului de Informații din Teheran, care ar fi fost lovit în urma unui atac de precizie.

Armata israeliană a transmis că sediul ministerului a fost atacat cu puțin timp înaintea anunțului oficial, iar ținta a fost nucleul operativ al regimului de la Teheran. Primele nume confirmate de IDF sunt Sayed Yahya Hamidi, viceministrul serviciilor secrete pentru afaceri israeliene, și Jalal Pourhossein, conducătorul diviziei de spionaj. Eliminarea acestora este prezentată drept o lovitură directă în structura de comandă a aparatului de informații iranian.

Operațiunea face parte dintr-o ofensivă militară mai amplă prin care Israelul urmărește neutralizarea centrelor de comandă și control ale Iranului. Potrivit unor surse militare citate de The Jerusalem Post, atacul ar fi paralizat temporar capacitatea de coordonare a operațiunilor externe ale regimului de la Teheran.

În paralel, autoritățile israeliene au ridicat starea de alertă la nivel maxim pe întreg teritoriul țării, informează The Times of Israel. Măsura vine în contextul temerilor privind o posibilă reacție a Iranului după lovitura anunțată de IDF.

Situația este atent monitorizată și la Washington. Potrivit ABC News, oficialii americani urmăresc îndeaproape evoluțiile și avertizează asupra riscului unei escaladări regionale fără precedent, pe fondul schimburilor tot mai intense de acțiuni militare dintre cele două state.