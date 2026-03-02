Într-un mesaj transmis luni, consilierul prezidențial a precizat că evoluțiile din regiune sunt atent analizate la nivelul instituțiilor responsabile cu securitatea națională, în contextul intensificării conflictului.

„În timp ce monitorizăm îndeaproape escaladarea situaţiei din Orientul Mijlociu şi depunem eforturi pentru a ne repatria cetăţenii în condiţii de siguranţă, trebuie să menţinem acelaşi nivel ridicat de atenţie strategică asupra agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat Marius Lazurca.

Afirmația vine într-un moment în care tensiunile din Golful Persic au crescut semnificativ, iar mai multe state își reevaluează pozițiile și măsurile de protecție pentru cetățenii aflați în zonă.

Consilierul prezidențial a atras atenția că atenția acordată crizei din Orientul Mijlociu nu trebuie să diminueze focusul strategic asupra conflictului din Ucraina.

Acesta a subliniat că asistența acordată de autoritățile române „trebuie să continue fără întrerupere şi fără distrageri”, într-un context internațional marcat de instabilitate simultană pe mai multe fronturi.

Mesajul indică o abordare de echilibru strategic, în care România încearcă să gestioneze simultan două dosare de securitate majore: conflictul din estul Europei și escaladarea situației din Orientul Mijlociu.

Criza din Orientul Mijlociu a intrat în a treia zi de confruntări și s-a extins la nivelul întregii regiuni a Golfului Persic. Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în cadrul unei operațiuni militare desfășurate de Statele Unite și Israel.

În replică, Iranul a lansat atacuri asupra mai multor state din regiune, iar armata israeliană a continuat loviturile asupra Teheranului și asupra unor ținte Hezbollah din Liban.

Președintele american Donald Trump a anunțat că operațiunea va continua „cu forţă maximă” până la îndeplinirea tuturor obiectivelor stabilite, estimând că ostilitățile ar putea dura aproximativ o lună.

Într-un interviu acordat publicației The New York Times, liderul de la Washington a afirmat că administrația sa anticipează un număr de victime „mult mai mare” decât cei trei militari americani confirmați până în prezent, invocând evaluările realizate de Pentagon.

Potrivit analizelor internaționale, ofensiva împotriva Iranului este considerată semnificativ mai complexă și mai riscantă decât alte intervenții recente ale SUA.

Iranul dispune de capacități militare extinse, iar situația internă este marcată de diviziuni profunde privind direcția politică a țării. În plus, spre deosebire de alte state aflate anterior în centrul unor operațiuni americane, Teheranul a menținut activ un program nuclear, ceea ce adaugă un nivel suplimentar de risc și sensibilitate geopolitică.