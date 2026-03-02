Cotațiile futures de referință pentru gazele naturale au urcat cu până la 25%, marcând cea mai amplă creștere din august 2023 până în prezent. Saltul vine în contextul opririi traficului petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz în weekend – una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de energie la nivel global.

Aproximativ 20% din exporturile mondiale de gaze naturale lichefiate tranzitează această zonă strategică, iar orice blocaj generează reacții imediate pe piețele internaționale.

La ora 8:04, la hub-ul TTF din Amsterdam – principalul reper pentru stabilirea prețurilor gazelor în Europa – contractele futures indicau o creștere de 20%, până la 38,44 euro/MWh.

Analiștii avertizează că actuala criză ar putea reprezenta cel mai puternic șoc pentru piața gazelor de la invazia rusă în Ucraina, care a redesenat fluxurile energetice globale.

Deși statele asiatice absorb cea mai mare parte a gazelor naturale lichefiate exportate din Orientul Mijlociu, orice întrerupere a livrărilor va intensifica competiția globală pentru aprovizionare. Consecința directă: creșterea prețurilor inclusiv pe piața europeană.

Europa este considerată deosebit de vulnerabilă în actualul context. Nivelul stocurilor este sub media obișnuită pentru această perioadă, iar regiunea are nevoie să importe volume semnificative de LNG în lunile de vară pentru a-și reface rezervele înaintea sezonului rece.

Potrivit analiștilor de la Goldman Sachs Group Inc., dacă traficul prin Strâmtoarea Ormuz ar fi întrerupt pentru o perioadă de o lună, cotațiile gazelor în Europa ar putea ajunge să se dubleze.

Un astfel de scenariu ar avea implicații majore asupra facturilor la energie, competitivității industriale și presiunilor inflaționiste din zona euro.

Deși Iranul a transmis că nu intenționează să închidă Strâmtoarea Ormuz, efectele conflictului sunt deja vizibile. Navele comerciale au început să evite ruta aproape imediat după declanșarea ostilităților, sâmbătă.

În paralel, Qatarul – unul dintre cei mai importanți exportatori mondiali de gaze naturale lichefiate – a anunțat o suspendare temporară a navigației maritime, amplificând îngrijorările din piață.

Evoluția prețurilor va depinde de durata conflictului și de stabilitatea rutelor maritime din regiune. În lipsa unor semnale clare de dezescaladare, piața gazelor rămâne extrem de volatilă, iar riscul unor noi creșteri nu poate fi exclus.

Pentru Europa, miza este dublă: securitatea energetică și stabilitatea economică într-un moment în care inflația rămâne un factor sensibil.