Tensiunile cresc în Orientul Mijlociu. Luni, Kuweitul a fost martorul unui eveniment deosebit de grav: mai multe avioane americane de luptă s-au prăbușit pe teritoriul statului, în timp ce Ambasada Statelor Unite în Kuweit a fost cuprinsă de flăcări. Autoritățile kuweitiene au confirmat că toți membrii echipajelor au supraviețuit și se află în stare stabilă.

Ministerul Apărării din Kuweit a anunțat că incidentele au implicat mai multe aeronave militare americane, iar operațiunile de salvare au fost imediate. Colonelul Said Al-Atwan a precizat că echipajele au fost evacuate și transportate la spital pentru evaluări medicale. Videoclipurile difuzate în presa internațională arată un pilot care sare cu parașuta de la unul dintre avioanele prăbușite, supraviețuind fără răni grave.

Autoritățile kuweitiene colaborează direct cu Washingtonul, iar situația este monitorizată atent de forțele americane.

În paralel cu accidentele aviatice, imagini video au surprins fumul și flăcările ieșind din complexul Ambasadei SUA. Misiunea americană este un ansamblu fortificat, situat în sudul capitalei Kuweit, în apropiere de alte ambasade și cartiere rezidențiale, aproape de Palatul Bayan, reședința emirului.

Washingtonul a emis avertismente pentru cetățenii americani, îndemnându-i să rămână înăuntru și să evite apropierea de ambasadă. Incidentul ridică semne de întrebare privind securitatea infrastructurii diplomatice americane în Orientul Mijlociu.

Acest atac amintește de atentatul cu camion-capcană din 1983, când o explozie la poarta Ambasadei SUA din Kuweit a cauzat pagube semnificative și a fost atribuită grupărilor armate susținute de Iran. Evenimentele recente subliniază fragilitatea securității și tensiunile persistente în Orientul Mijlociu, unde prezența militară americană continuă să fie un punct de tensiune.

Teheranul a transmis luni un mesaj clar: Iranul nu va negocia cu Statele Unite, după apariția unor informații contradictorii despre o posibilă deschidere către discuții cu Washingtonul. Declarația a fost făcută de Ali Larijani, Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, într-o postare pe platforma X, consolidând poziția fermă a republicii islamice în contextul escaladării recente din regiune.

Larijani a afirmat că „națiunea iraniană se apără” și că „nu armata iraniană a inițiat ostilitățile”. Oficialul a acuzat administrația Trump că a provocat haos în regiune prin politici iluzorii, prioritizând interesele Israelului în detrimentul soldaților americani.

Declarația vine ca reacție la informațiile difuzate de Al Jazeera și Wall Street Journal, care sugerau o posibilă reluare a negocierilor între Iran și SUA. Larijani a subliniat că acestea au fost interpretate greșit și că Teheranul nu va angaja discuții diplomatice directe cu Washingtonul.

Conflictul a izbucnit după un atac coordonat de Statele Unite și Israel, care a vizat oficiali de rang înalt din Iran, inclusiv ghidul suprem Ali Khamenei, provocând peste 200 de victime conform surselor iraniene. Ca răspuns, Iranul a lansat o serie de atacuri cu rachete și drone asupra Israelului și asupra bazelor militare americane din țările aliate, precum Kuweit, Arabia Saudită, Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

În paralel, ministrul de externe al Omanului, Badr Al Busaidi, a declarat că omologul său iranian, Abbas Araghchi, ar fi oferit „orice efort serios pentru oprirea escaladării și reinstaurarea stabilității”. Cu toate acestea, poziția fermă a lui Larijani arată că Iranul menține strategia de confruntare și respinge negocierile cu SUA.