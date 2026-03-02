Traian Băsescu a afirmat că primele ore ale conflictului au adus evoluții neașteptate, în special prin amploarea reacției iraniene.

„Aș spune că a fost o zi cu destule surprize. Nu din punct de vedere al capacității SUA și a Israelului de a bombarda Iranul, ci din punct de vedere al modului de reacție a Iranului, care a răspândit practic atacurile în tot Orientul Mijlociu. 7 țări au fost lovite de rachetele și dronele iraniene. Asta cred că a fost o surpriză.”

Fostul șef al statului a menționat că, potrivit informațiilor apărute public, unul dintre obiectivele declarate ale ofensivei ar fi fost atins rapid.

„Pe de altă parte, dacă ne luăm după declarații, misiunea de a schimba puterea de la Teheran a fost îndeplinită din prima zi. 48 de înalți demnitari iranieni au fost trimiși pe lumea cealaltă, în frunte cu Khamenei. Deci aș spune că unul din obiectivele declarate a fost îndeplinit.”

Referindu-se la anunțurile privind o eventuală conducere interimară la Teheran, Băsescu a arătat că ar exista deschidere pentru discuții, însă marja de negociere ar fi limitată.

„Mai mult, Trump deja a informat că noua conducere interimară îl caută să înceapă negocieri. El e de acord să înceapă negocieri. Nu știu ce ar trebui negociat că aici e o singură soluție – predarea către SUA a cantității de uraniu îmbogățit pe care o au până acum și distrugerea tuturor centrifugelor și echipamentelor cu care lucrau la bomba atomică. Deci mare lucru nu e de negociat. Această solicitare a SUA a refuzat-o vechea conducere a Iranului, în frunte cu defunctul Khamenei.”

În același timp, fostul președinte a remarcat poziția rezervată a unor actori globali.

„Pe de altă parte, e interesantă expectativa în care se află Rusia și China și chiar și Coreea de Nord. Nu putem spune că s-au implicat până acum, vom vedea ce-o fi mai târziu.”

Riscuri pentru Europa și SUA: pericolul „grupărilor adormite”

Traian Băsescu a subliniat că nu vede un risc iminent de atac direct al Iranului asupra Europei.

„Eu nu văd riscuri pentru Europa din punct de vedere al atacului direct de către Iran, riscurile le văd în altă parte. Dar în Europa, ca și în SUA, riscurile sunt de activarea a unor grupări de astea adormite teroriste, care pot să genereze atacuri teroriste și în Europa, și în SUA.”

În opinia sa, amenințarea majoră rămâne în regiunea Orientului Mijlociu, unde conflictul ar putea escalada dacă atacurile continuă.

„În ce privește riscurile de extindere, eu le văd în Orientul Mijlociu. Dacă vor continua loviturile iraniene în țările din Orientul Mijlociu, există riscul extinderii războiului.”

Fostul președinte a atras atenția asupra contextului regional și a actorilor care ar putea specula situația.

„Mă uit la pozițiile pe care le are Pakistanul, chiar pentru Afganistan e o mare bucurie să vadă ce se întâmplă la vecinii lor iranieni.

Deci sunt destui care se bucură și gândiți-vă că Afganistanul e o țară de teroriști. Ce bucurie pentru ei să aibă un vecin ca Iranul, care e în război și aruncă cu rachete în toată regiunea. Deci cred că e un risc e extindere.”

În final, Băsescu a punctat că durata operațiunii militare va influența direct nivelul de risc.