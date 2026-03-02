Președintele SUA, Donald Trump, a spus, în primul său discurs susținut la Casa Albă după debutul atacurilor asupra Iranului, că Statele Unite continuă operațiunile mari și se așteaptă ca acestea să dureze 4-5 săptămâni.

El a subliniat că, după operațiunea „Midnight Hammer”, în care SUA au distrus siturile nucleare iraniene, Iranul și-a continuat planurile nucleare. Trump a explicat că a avertizat Iranul să nu încerce să reconstruiască programul nuclear în altă parte, pentru că nu mai puteau folosi facilitățile distruse, dar Iranul nu a ascultat și a continuat să vrea arme nucleare.

El a adăugat că regimul iranian avea deja rachete care puteau lovi Europa și bazele americane, iar în curând ar fi avut rachete care să ajungă în Statele Unite. Programul de rachete al Iranului, a spus Trump, era menit să protejeze dezvoltarea armelor nucleare.

Președintele american a menționat că, deși SUA dorea oprirea acestui program, întreaga comunitate internațională îi susținea. În final, el a subliniat că un Iran cu arme nucleare și rachete cu rază lungă ar fi o amenințare serioasă pentru Orientul Mijlociu și pentru poporul american.

„După distrugerea programului nuclear al Iranului şi operaţiunea Midnight Hammer de acum puţin timp (cea din vara anului trecut – n.r.), am avertizat Iranul să nu încerce să-şi reconstruiască programul într-o altă locaţie, pentru că nu le mai puteau folosi pe cele pe care le-am distrus cu atâta putere. Dar au ignorat aceste avertismente şi au refuzat să renunţe la a urmări să se doteze cu arme nucleare. Regimul dispunea deja de rachete capabile să lovească Europa și bazele noastre, atât locale, cât și din străinătate, și în curând ar fi avut rachete capabile să ajungă până în frumoasa noastră America”, a atras atenția Trump.

Liderul de la Washington a spus că scopurile operațiunii din Iran sunt clare: distrugerea rachetelor Iranului, eliminarea Marinei sale și împiedicarea țării să obțină arme nucleare. El a precizat că SUA nu pot permite ca Iranul să sprijine, să finanțeze sau să conducă grupuri teroriste în afara granițelor sale.

Președintele a menționat că Statele Unite sunt în doliu pentru cei patru militari uciși în luptă și că, în memoria lor, continuă misiunea cu hotărâre de a elimina amenințarea regimului iranian. Trump a spus că SUA au progresat mai repede decât se așteptau, că operațiunea era estimată inițial la 4-5 săptămâni și că există capacitatea de a continua mult mai mult dacă va fi nevoie.

„În memoria lor, continuăm această misiune cu o hotărâre feroce și neclintită de a zdrobi amenințarea pe care acest regim terorist o impune poporului american”, a punctat Trump.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, susține că intervenția militară a Statelor Unite în Iran nu urmărește construirea democrației, ci neutralizarea amenințărilor care pun în pericol securitatea SUA, în contextul conflictului care a dus la moartea a patru militari americani. El a făcut aceste declarații la Pentagon, în prima conferință de presă după lansarea Operațiunii „Epic Fury”. Hegseth a subliniat că această acțiune nu mai urmează „regulile stupide de luptă” sau ideea de a construi o națiune, ci are scop strict legat de protejarea intereselor naționale ale Americii.

Oficialul a acuzat Iranul că își dezvoltă rachete și drone puternice pentru a-și susține ambițiile nucleare și a amintit că atacurile americane din iunie 2025 au distrus instalații nucleare iraniene. El a spus că Statele Unite nu au început acest război, dar sub conducerea președintelui Trump îl vor încheia și că administrația americană a încercat mai întâi soluții diplomatice, însă guvernul iranian a refuzat să renunțe la ambițiile nucleare și a tergiversat negocierile recente. Hegseth a afirmat că fostul regim iranian a avut șansa unui acord pașnic, dar Teheranul a tras de timp în loc să negocieze.

Secretarul Apărării a lăudat campania comună americano-israeliană în care au fost eliminați lideri de rang înalt din Iran, numind operațiunea „cea mai precisă operațiune aeriană din istorie”. El a denunțat regimul de la Teheran, pe care l-a numit expansionist și islamist, și a amintit violențele prin procură din Irak, Afganistan și Liban, vorbind despre un conflict unilateral și sălbatic împotriva Statelor Unite care durează de peste patru decenii. Hegseth a explicat că războiul Iranului împotriva americanilor a devenit, în viziunea SUA, răzbunarea împotriva liderilor iranieni și a cultului lor al morții.

El a precizat că în prezent nu există trupe terestre americane în Iran, dar nu a exclus posibilitatea unor acțiuni viitoare. Hegseth a spus că Washingtonul va face tot ce este necesar pentru a proteja interesele americane, dar va acționa cu prudență. Totodată, el a pus sub semnul întrebării utilitatea prezentării publice a posibilelor opțiuni militare, explicând că nu ar fi logic ca Statele Unite să își informeze adversarul despre ce ar putea face pentru a-și atinge obiectivele.